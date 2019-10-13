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Akçakale’ye bir roket daha düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı Suriye’nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Akçakale’ye bir roket daha düştü

Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı Suriye’nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye’den atılan bir roket, Akçakale’de bir eve isabet etti.
Fırat’ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken, PKK/YPG’li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad’dan atılan bir roket Akçakale’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

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