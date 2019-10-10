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Akçakale'ye havan mermisi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Akçakale'ye havan mermisi düştü

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 3 havan mermisi Akçakale ilçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu.

Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

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