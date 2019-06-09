Batı Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mavi bayraklı 3 plaja ve 38 kilometrelik sahil şeridine sahip 25 bin nüfuslu ilçedeki otel ve pansiyonlar bayram tatilinde tam doluluk oranıyla hizmet verdi.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, bayram tatilinde Akçakoca'nın yoğun bir turist akınına uğradığını söyledi.

İlçede güzel bir bayram geçirdiklerini aktaran Yemenici, "Akçakoca'da bayramda tesislerimiz yoğun bir kalabalığa ulaştı. Çok güzel bir bayram geçirdik. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Özellikle boğulma olayları olmadı. Bunda da tabii ki Akçakoca Belediye Başkanı ve Kaymakamlığın çok ciddi katkıları var. Alınan önlemlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yemenici, sahillerin dolduğunu aktararak, "Akçakoca'nın 3 mavi bayraklı plajıyla hizmet veriyoruz. Belediyenin de halkın girebileceği plajları vardı. Bunların hepsinde yeterli doluluğa ulaştık. Havanın güzel olmasıyla da güzel bir bayram geçirdik. Plajlar tıka basa doldu. Yazın da bu şekilde geçeceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

