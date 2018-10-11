Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Düzce Akçakoca'da sabahın erken saatlerinde, 14 metrelik teknesiyle balık avına çıkan Yasin Birinci, limana 8 bin palamutla döndü.
Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.
Bu yıl palamut bolluğu yaşandığını dile getiren Birinci, "Akçakoca bölgesinde şu an güzel avcılık var. 14 metrelik tekneden 8 bin balık geldi. Balık bereketli bu sene" dedi.
Birinci, palamudun tezgahlarda 8 liradan satıldığını aktararak, "Diğer illerde nakliye olduğu için 10 liradan satılıyor. Balıklar yaklaşık birer kilogram civarında. Şu an en uygun, organik, en verimli, en sağlıklı besin olan palamuda en uygun fiyatlarla vatandaşlarımız kavuşmuş oluyor." diye konuştu.
Yasin Birinci, palamut avcılığının ay sonuna kadar devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.
Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum