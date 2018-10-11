Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Düzce Akçakoca'da sabahın erken saatlerinde, 14 metrelik teknesiyle balık avına çıkan Yasin Birinci, limana 8 bin palamutla döndü.

Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Bu yıl palamut bolluğu yaşandığını dile getiren Birinci, "Akçakoca bölgesinde şu an güzel avcılık var. 14 metrelik tekneden 8 bin balık geldi. Balık bereketli bu sene" dedi.

Birinci, palamudun tezgahlarda 8 liradan satıldığını aktararak, "Diğer illerde nakliye olduğu için 10 liradan satılıyor. Balıklar yaklaşık birer kilogram civarında. Şu an en uygun, organik, en verimli, en sağlıklı besin olan palamuda en uygun fiyatlarla vatandaşlarımız kavuşmuş oluyor." diye konuştu.

Yasin Birinci, palamut avcılığının ay sonuna kadar devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

