Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Akçakoca Balıkçılar Barınağı'ndan denize açılan Muzaffer Dinçer kaptanlığındaki Hicaz-5 isimli tekne, Karadeniz açıklarındaki balık avından 40 tona yakın 4 bin kasa palamutla geri döndü.
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