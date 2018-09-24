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Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gündür palamut bereketi yaşanıyor. Dün 30 tonluk avın ardından denize açılan başka bir balıkçı teknesi, 40 tona yakın 4 bin kasa palamutla limana döndü.

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Akçakoca Balıkçılar Barınağı'ndan denize açılan Muzaffer Dinçer kaptanlığındaki Hicaz-5 isimli tekne, Karadeniz açıklarındaki balık avından 40 tona yakın 4 bin kasa palamutla geri döndü.

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20 kişilik tayfasıyla Karadeniz'deki avdan mutlu döndüklerini söyleyen kaptan Muzaffer Dinçer, "Palamut balığında bu sezon bolluk yaşanıyor. Palamut bol ancak hamsi balığı çok fazla yüz güldürmüyor. Ayrıca mazot zammı nedeniyle zor durumdayız.
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Günde 2 ile 3 ton arasında mazot yakıyoruz bu da bizi zor durumda bırakıyor. Palamut balığı kazandırıyor ancak hamsi kazandırmıyor. Hamsinin kasası geçen yıl 65-70 lira iken bu yıl 25 ile 30 liradan gidiyor. Ama tezgahlarda hamsi 10 liradan satılıyor. Buna anlam veremiyoruz" dedi.
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Akçakoca Balıkçı barınağına yanaşan tekneden kamyonlara yüklenen palamutlar, Anadolu'nun çeşitli illerine doğru yola çıktı.
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DÜN DE AKÇAKOCA'YA 30 TON İLE DÖNMÜŞLERDİ

DÜN DE AKÇAKOCA'YA 30 TON İLE DÖNMÜŞLERDİ
Dün de Akçakoca'dan Karadeniz'e açılan 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi ve 22 tayfası, 30 ton balıkla limana dönmüştü. Balıkçı Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söylemişti. (Kaynak: DHA/İHA)
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Anahtar Kelimeler:
palamut Akçakoca Karadeniz Düzce

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
40 ton balık tutuyorsunuz hala ağlıyorsunuz hala gözünüz doymuyor allah sizi ıslah etsin
e niye tanesi hala 15 tl odamı dolara endeksli
Dolar yükseldi ya.. Bizde palamutları daha pahalıya yeriz. Altta kalanın canı çıkıyor malesef.
balık bol deniyor ama fiyatlar pahalı.küçücük hamsileri yakalayıp satıyorlar.ama devlet uyuyor.parayı stok yapan aracılar kazanıyor.kazandıklarınız haram olsun..
Nelerle mutlu oluyoruz
yani ne kadar bol olursa olsun mazota endeksli fiyatlar. garibanlarin sofrasına düşmeyecek
memleket sırtlanlar dolu çıksa ne olacak. herif tanesini 2 liraya aldığı palamutu 15 tl ye satıyor. vatandaşı ahireti iyiyi doğruyu günahı sevabı bilen olmadığı gibi bunları denetlemekten aciz bir hükümet var başımızda. ne yazıkki akp üyesi birisi olarak gerçekler bunlar. memleket kim kimi tutarsa oldu resmen.
Hemen yurt dışına satalım, sonra ithal balık alalım.. alıştık ne de olsa.. taze balık yiyecek ağız bırakmadılar..
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