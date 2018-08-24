Akçakoca'da 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, uyarılmalarına rağmen dalgalı denize giren 1'i çocuk 3 kişi, çevredekilerin de yardımıyla cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Melenağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle uyarı yapan cankurtaran ve jandarma ekiplerine rağmen Yiğit Kıvrak (10), Ayşenur (30) ve Emine İlme (20) serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan 3 kişinin çırpınışlarını gören çevredekiler, hemen denize atladı. Cankurtaranlar da harekete geçerek, denizden 3 kişiyi çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

