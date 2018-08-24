HABER

Akçakoca'da 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, uyarılmalarına rağmen dalgalı denize giren 1'i çocuk 3 kişi, çevredekilerin de yardımıyla cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, uyarılmalarına rağmen dalgalı denize giren 1'i çocuk 3 kişi, çevredekilerin de yardımıyla cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Melenağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle uyarı yapan cankurtaran ve jandarma ekiplerine rağmen Yiğit Kıvrak (10), Ayşenur (30) ve Emine İlme (20) serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan 3 kişinin çırpınışlarını gören çevredekiler, hemen denize atladı. Cankurtaranlar da harekete geçerek, denizden 3 kişiyi çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Kaza kurbanı ikiz kardeşler, yan yana toprağa verildiKaza kurbanı ikiz kardeşler, yan yana toprağa verildi
Şanlıurfa'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (2)Şanlıurfa'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.