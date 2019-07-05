HABER

Akçakoca’da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.Düzce’nin Akçakoca ilçesi Edilli Plajı’nda, sahile gelenler kumların arasındaki yabancı cisim gördüler.

Akçakoca’da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Edilli Plajı’nda, sahile gelenler kumların arasındaki yabancı cisim gördüler. Kumları kaldırınca cismin bomba olmasından şüphelenen tatilciler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu sahilde geniş güvenlik önemli aldılar.
Deniz mayını tetikleyicisi olduğu tespit edilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Akçakoca’da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!
Aksaray’da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıAksaray’da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlama ile ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlama ile ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.