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  4. Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

08.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, dün yaşanan sel sonrasında derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

İlçede etkili olan yağışın ardından dere yataklarından dökülen çamurlu su nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyunda denizin rengi değişti.

Ayrıca, derelerle gelen ağaç parçalarının sahil şeridinde bazı alanlara biriktiği ve vatandaşların kumsaldan bunları topladığı görüldü.

Denizin iki renk alması drone ile de havadan görüntülendi.

Bu arada, Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın hafta sonu etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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sel Düzce

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