HABER

Akçakoca'da yeşil alan için referandum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan alana konut yapılması için daha önce verilen imar kararına tepki gösterilmesi üzerine belediye referandum yaptı. Alanda kurulan çadıra gelenler oylarını kullandı.

Akçakoca'da yeşil alan için referandum

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan alana konut yapılması için daha önce verilen imar kararına tepki gösterilmesi üzerine belediye referandum yaptı. Alanda kurulan çadıra gelenler oylarını kullandı.
Akçakoca Hacıyusuflar Mahallesi'nde deniz kıyı şeridinde bulunan yaklaşık 12 dönümlük yeşil alanın imara açılmasını halk istemeyince Akçakoca Belediyesi tarafından referandum yapıldı. Daha önce konut yapılması için imara açılan alanda Akçakoca Belediyesi tarafından çadır kuruldu. Üzerinde konut projesi ve alanın şimdiki halini gösteren fotoğrafların olduğu 'tercih' yazılı pusulalar sandıkların yanına konuldu. Çadıra gelenlerle tercihlerini yaparak, oylarını kullandı.
31 Mart seçimlerinde başkan seçilen Akçakoca Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz, "Halk buraya inşaat yapılmasını istemiyor. Yeşil alan olarak kalmasını istiyor. Bana geldiler, ben de referanduma sundum. Referandumdan 'hayır' çıkarsa uzlaşma yoluna gideceğiz firmayla. Halk ne istiyorsa o olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Akçakoca'da yeşil alan için referandumAkçakoca'da yeşil alan için referandumAkçakoca'da yeşil alan için referandum

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildiKuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi
Öğrenciler, geri dönüşümden kazandıkları parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladıÖğrenciler, geri dönüşümden kazandıkları parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.