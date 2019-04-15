Akçakoca'da yeşil alan için referandum

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan alana konut yapılması için daha önce verilen imar kararına tepki gösterilmesi üzerine belediye referandum yaptı. Alanda kurulan çadıra gelenler oylarını kullandı.

Akçakoca Hacıyusuflar Mahallesi'nde deniz kıyı şeridinde bulunan yaklaşık 12 dönümlük yeşil alanın imara açılmasını halk istemeyince Akçakoca Belediyesi tarafından referandum yapıldı. Daha önce konut yapılması için imara açılan alanda Akçakoca Belediyesi tarafından çadır kuruldu. Üzerinde konut projesi ve alanın şimdiki halini gösteren fotoğrafların olduğu 'tercih' yazılı pusulalar sandıkların yanına konuldu. Çadıra gelenlerle tercihlerini yaparak, oylarını kullandı.

31 Mart seçimlerinde başkan seçilen Akçakoca Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz, "Halk buraya inşaat yapılmasını istemiyor. Yeşil alan olarak kalmasını istiyor. Bana geldiler, ben de referanduma sundum. Referandumdan 'hayır' çıkarsa uzlaşma yoluna gideceğiz firmayla. Halk ne istiyorsa o olacak" dedi.

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