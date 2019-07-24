HABER

Akçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde Karatavuk köyü de büyük zarar gördü.

Akçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendi

Murat KÜÇÜK/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde Karatavuk köyü de büyük zarar gördü.
Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçen Çarşamba günü yağmur nedeniyle yaşanan sel felaketinde Karatavuk köyünde de maddi hasar meydana geldi. Köyde annesi Melek ve babası Nazmi Arslan ile birlikte yaşayan Uğur Arslan (26), evlerinin çamurla dolduğunu bu nedenle dışarıda kaldıklarını söyledi. Felaketin yaşandığı anları anlatan Arslan, "Sel geldi birden, 5 tonluk ağaç eve geliyordu. Annemle babam evde mahsur kaldılar. Sel, taşları getirdi. Annem babam 4 metreden atlamak zorunda kaldı. Annem kalçasını incitti. Şu anda yatıyor. Canımızı zor kurtardık" dedi.
Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Arslan, "Evimiz kullanılamaz halde. Yer komple kaymış.Karşı yol ana yola inmiş. Mağduruz, evimize giremiyoruz. Evin içi balçık, çamur dolu. Durumumuz içler acısı. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, gelen mala geldi. Ama bizim de ne yapacağımız belli olsun. Sokakta kalacak halimiz yok. Bize yer gösterilmedi" diye konuştu.
Uğur Arslan, amcası Yakup Arslan'ın evinin de sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
FOTOĞRAFLI

Akçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendiAkçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendiAkçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendiAkçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendi

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödediGizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (1)İstanbul'da yağmur etkili oluyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Son dakika eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.