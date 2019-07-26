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Akçakoca’ya Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından su temini yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Düzce’de sel felaketinden etkilenen Akçakoca’da, Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından ilçeye su sağlanıyor.18 Temmuz günü yaşanan doğal afet sonrası baraj sularının çok bulanması sebebiyle sadece Kurugöl ve Sarıyayla Kızkayası suyundan su alınmaya başlanılmıştı, ancak afet sonrası ilçedeki temizlik çalışmalarından dolayı ek kaynaklardan alınan su şehre yetmemiş mecburiyetten dolayı baraj suyundan takviye yapılmak zorunda kalınmıştı.Bütün kaynaklardan alınan sular Akçakoca arıtma tesisinde birleşmekte ve ön klorlama ile çıkış klorlaması otomatik olarak yapılmakta olup bulanıklık sebebiyle sadece kullanma suyu olarak kullanılması önerildi.Suların içilebilir hale getirilebilmesi için ise Fen İşler Müdürlüğünce alternatif çalışmalar aralıksız sürüyor.

Düzce’de sel felaketinden etkilenen Akçakoca’da, Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından ilçeye su sağlanıyor.
18 Temmuz günü yaşanan doğal afet sonrası baraj sularının çok bulanması sebebiyle sadece Kurugöl ve Sarıyayla Kızkayası suyundan su alınmaya başlanılmıştı, ancak afet sonrası ilçedeki temizlik çalışmalarından dolayı ek kaynaklardan alınan su şehre yetmemiş mecburiyetten dolayı baraj suyundan takviye yapılmak zorunda kalınmıştı.
Bütün kaynaklardan alınan sular Akçakoca arıtma tesisinde birleşmekte ve ön klorlama ile çıkış klorlaması otomatik olarak yapılmakta olup bulanıklık sebebiyle sadece kullanma suyu olarak kullanılması önerildi.
Suların içilebilir hale getirilebilmesi için ise Fen İşler Müdürlüğünce alternatif çalışmalar aralıksız sürüyor.

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