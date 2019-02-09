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Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Akçaray tramvay hattının 2.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Akçaray tramvay hattının 2. etabında çalışmaların tamamlanmasıyla seferler, düzenlenen törenle başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı’nın Sekapark’tan Plaj Yolu’na kadar olan etabı hizmete girdi. 2,2 kilometrelik yeni hatta bin 600 metre olan birinci etabında hat çalışmaları tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle seferler başladı. Toplamda 4 istasyonun bulunduğu Sekapark-Plajyolu Tramvay hattında dere üzerine inşa edilen 2 adet menfezin yapımının da sonlanması ile çalışmalar tamamlandı. 2,2 kilometre uzunluğundaki tramvay hattının 2. etabının hizmete girmesi için Seka Park Durağı’nda tören düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekerya Özak, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Ulaşım Park Aş Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tramvayımız İzmit’e yeni bir renk kattı”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Tramvayımız İzmit’e yeni bir renk kattı. Halkımızdan büyük bir ilgi gördü. Bu bizi, çalışma arkadaşlarımızı memnun etti. Bundan sonraki süreçte tramvayı nereye götürebiliyorsak oraya götüreceğiz. Doğu ve batı istikametinde genişletmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Kuruçeşme. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıkça Alikahya, yeni şehir hastanemize doğru gideceğiz. Arkadaşlarımızın hedefleri doğrusunda bu iş büyütülecek. Çünkü halkımızdan büyük bir ilgi gördü. Çok faydalı tarafları da var. Egzoz gazı yok, elektrikle çalıştığı için ekonomik. Şimdi okullar bölgesine ulaştık. İnşallah daha ileriye gidebiliriz" dedi.

"Tramvay İzmit’e yakıştı"
Daha sonra konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Allah’a hamd olsun ki bu bölgedeki okullarda eğitim alan öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarını giderecek bir hizmeti açıyoruz. Bu tramvay işi gerçekten çok zor bir iştir. Bu tip hizmetleri denizle dağ arasına sıkışmış ve yoğun bir nüfusa olan bir şehirde yapmak inanın çok ama çok zordur. Anestezisiz ameliyata, çalışan bir arabayı tamir etmek kadar zordur. İlk başlangıçta, ‘Yapamaz, edemezler’ dediler. Aksamalar olduğunda gazetelere manşetler attırdılar. Ama tramvay projesi hayata geçti, İzmit halkı sevdi, İzmit’e yakıştı. İzmitliler kendileri için yapılan bu hizmetleri benimsedi ve sahip çıktı" diye konuştu.

İlk seferin vatmanlığını Başkan Karaosmanoğlu yaptı
Konuşmaların ardından tramvay hattının 2. etabındaki ilk sefer Başkan Karaosmanoğlu’nun vatman koltuğuna oturması ile başladı. Bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi-Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısmı hizmete alından tramvay hattı, Sekapark-Plajyolu hattında 4 istasyonda hizmet verecek. 2. kısım SEKA Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyonları arasında hizmet verecek. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’deki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılacak.

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı

Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler törenle başladı
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