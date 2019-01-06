Akçay Barajı ile musluklara tertemiz kar suları ulaşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı ile musluklara tertemiz kar sularını ulaştıracaklarını, kendi enerjisini üretme yolunda önemli bir yatırıma şehrin yakın zamanda kavuşacağını bildirdi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin alternatif içme suyu kaynağı olacak Akçay Barajı Projesi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yerel idare tarafından inşa edilen "ilk" barajı tamamlayarak şehre kazandırmak için artık son aşamada olduklarını aktaran Toçoğlu, "Bilindiği üzere Akçay Barajı çok yönlü ve şehrin birçok bölgesinde dev imalatları olan büyük bir proje. Şu anda gövdenin bulunduğu Pamukova'nın Eskiyayla bölgesinde çok az işimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, barajın su toplayacağı havzanın yanı sıra HES, köprü, isale hattı ve su alma yapısı gibi imalatların da bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı şantiyemizde önümüzdeki günlerde diğer tüm çalışmaları da gerçekleştirerek barajımızı su tutmaya hazır hale getireceğiz. Bunun yanı sıra bölgeden aldığımız suları Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak 55 kilometre uzunluğundaki isale hattının çalışmaları Arifiye'de devam ediyor. Bu hattı da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız."