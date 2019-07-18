HABER

Akçay Barajı yıl sonunda su tutmaya başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için de Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz"

Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı'nın bu yılın sonunda su tutmaya başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük binasında Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Recep Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nüfusu 1 milyonu aşan Sakarya'nın cazibesinin her geçen gün arttığını, ilerleyen yıllarda daha da artacağını vurgulayan Yüce, doğa harikası ve şehir için bir nimet olan Sapanca Gölü'ne alternatif olacak kaynak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yüce, "İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz. İhale aşamasına gelen bu barajımızı yap-işlet-devret yöntemiyle şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akyazı'da inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda ise gövdenin bitmek üzere olduğunu aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Musluklara Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu ulaştırıyoruz. Kırsalda bulunan bazı bölgelerimiz haricinde nüfusumuzun çok büyük kısmına birinci sınıf su sağlıyoruz. Kalan bölgelerimiz için de çalışmalarımız olacak. Son yıllarda şehrimizin önemli bir bölümünü kuşatan kanalizasyon ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlayarak devreye alacağız. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah orada da çalışmalarımıza başlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde olan atık su arıtma oranımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız."

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz’un anısına ay yıldız koreografisi yaptıPolis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz’un anısına ay yıldız koreografisi yaptı
Acılı baba: "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın"Acılı baba: "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçay Barajı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Su tutmak

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.