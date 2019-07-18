Akçay Barajı yıl sonunda su tutmaya başlayacak

Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı'nın bu yılın sonunda su tutmaya başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük binasında Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Recep Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nüfusu 1 milyonu aşan Sakarya'nın cazibesinin her geçen gün arttığını, ilerleyen yıllarda daha da artacağını vurgulayan Yüce, doğa harikası ve şehir için bir nimet olan Sapanca Gölü'ne alternatif olacak kaynak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yüce, "İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz. İhale aşamasına gelen bu barajımızı yap-işlet-devret yöntemiyle şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.