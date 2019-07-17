Akçay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram 69 gram 'skunk' uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında yapılan takipte, uyuşturucu satıcılarının Edremit'in Akçay Mahallesi'ne geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ardından belirlenen adrese yapılan baskınla D.M., Ö.A. ve S.H. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 69 gram 'skunk' maddesi bulunurken, ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi.

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