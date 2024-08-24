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Akciğer kanseri aşısı! İlk dozu İngiltere'de yapıldı... Yine Uğur Şahin ve Özlem Türeci başrolde

24.08.2024 08:37
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Akciğer kanseri aşısıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran haber geldi: Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı hastalarda denenmeye başlandı. İlk doz aşı İngiltere’de bir hastaya yapıldı. Klinik çalışmalar Türkiye dahil yedi ülkede devam ederken, 130 hasta üzerinde denenecek. Öte yandan söz konusu kanser aşısı, Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech tarafından üretiliyor.

Yıllardır hayal edilen kanser aşısı sonunda gerçek oluyor. Akciğer kanserine karşı aşı çalışmalarına ağırlık veren bilim insanları, vücudun “kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve tekrar ortaya çıkmalarını engellemesini sağlayan” yeni mRNA aşısını test ediyor.

BİONTECH TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen aşı, hastalığın en yaygın formu olan akciğer kanserini tedavi etmekte kullanılacak. Akciğer kanseri, dünya çapında her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

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TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKEDE 130 HASTADA DENENECEK

BNT116’nın birinci faz klinik denemeleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre; ameliyat veya radyoterapiden önceki erken evreden, geç evre hastalığa veya tekrarlayan kansere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye, immünoterapiyle birlikte aşı uygulanacak.

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İNGİLTERE'DE İLK DOZ AŞI YAPILDI

İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki Janusz Racz’a yapıldı. Racz’a altı hafta boyunca her hafta, ardından 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor” diye konuştu.

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İngiltere'deki denemeye liderlik eden University College London hastaneleri NHS vakfı güveninin (UCLH) danışman tıbbi onkologu Prof. Siow Ming Le ise "Şu anda akciğer kanserinin tedavisini araştırmak için mRNA tabanlı immünoterapi klinik denemelerinin yapıldığı çok heyecan verici yeni bir döneme giriyoruz. Uygulaması basit ve kanser hücresindeki belirli antijenleri seçip, sonra onları hedefleyebilirsiniz. Bu teknoloji, kanser tedavisinin bir sonraki büyük aşamasıdır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser BioNTech Aşı
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