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Akciğer kanseri, her 5 kanserden ölüm vakasının birinden sorumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr.

Akciğer kanseri, her 5 kanserden ölüm vakasının birinden sorumlu

İZMİR, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, akciğer kanserinin kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olup, tüm kanser ölümlerinin kabaca 5'te birinden sorumlu olduğunu söyledi. Çok sigara içme öyküsü olanlara tarama testi olarak düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) tetkikini önerdiklerini belirten Uzm. Dr. Çağlayan, "Bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm oranı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre yüzde 25 azalmıştır" dedi.
Akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Kent Alsancak Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlayan, buna karşın tütün ve tütün ürünleri kullanımındaki artış yüzünden 'dünyada en sık görülen kanser türü' unvanından kurtulamadığını ifade etti. Çağlayan, akciğer kanserinin yılda 2 milyon yeni vaka ile tüm yeni saptanan kanserlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Akciğer kanserinin, her 5 kanserden ölüm vakasının birinden sorumlu olduğunu Uzm. Dr. Çağlayan, bu sayının her yıl meme, kolon ve prostat kanserinden dolayı kaybedilen hasta sayısı toplamından daha yüksek olduğunu söyledi. Her 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü'nde akciğer kanserinden korunmak için sigaraya başlamanın önlenmesinin, içenlere de acilen bıraktırılmasının önemin tekrarlandığını kaydeden Çağlayan, erken tanının da hayat kurtardığını sözlerine ekledi. Akciğer kanseri için de tarama yapılabileceğini, ancak bunun koşulları olduğunu belirten Uzm. Dr. Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarama kanser ile herhangi bir belirti yokken kişide kanser olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma kanserin erken dönemlerde yakalanmasına ve tedavisinin yapılmasına olanak sağlar. Akciğer grafileri tümörlerin küçük ve kür edilebilir bir evrede saptamak için yeterli ve güvenilir değildir. Meme kanseri için mammografi, kolon kanseri için kolonoskopi tarama için birer örnektir. Günümüzde akciğer kanseri için tarama testi düşük doz bilgisayarlı tomografidir (DDBT). Bu tarama testi 20 yıl günde en az bir paket sigara içme öyküsü olanlara ve en az 20 yıl bir paket sigara içtikten sonra bırakmış (bırakalı 0-15 yıl) olan) 55-74 yaş arası hastalara kesinlikle uygulanmalı ve risk durumuna göre takip aralığı saptanmalıdır. Bu tarama testi ile akciğer kanseri ölüm oranı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre yüzde 25 azalmıştır. Ülkemiz şartlarında DDBT ile tarama yapılması, gereksiz takip ve cerrahi işlem yapılmasına, maliyet artışlarına ve hastalarda yoğun bir endişe artmasına sebep vermeyecek derecede dikkatli olunmasını gerektirmektedir."

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