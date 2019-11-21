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'Akciğer kanserinde hava kirliliği daha çok risk oluşturuyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

RADYOLOJİ Uzmanı Dr.

RADYOLOJİ Uzmanı Dr. Afşin Ali, hava kirliliğinin akciğer kanserinde genetik faktörlerden daha önde yer aldığını söyledi. Ali, "Ailenizde ya da akrabalarınızda akciğer kanseri varsa, kişide genetik faktörden önce hava kirliliği daha çok risk oluşturuyor. Bizler duyarlı olup, hem yerel hem de ulusal yöneticileri hava kirliliğini azaltmak için tedbir almalarını sağlamalıyız" dedi.

Düzen Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Dr. Afşin Ali, hava kirliliğinin başta akciğer olmak üzere karaciğer, beyin, göz, deri ve neredeyse bütün organları etkilediğini bildirdi. Hava kirliliğinin araç, sanayi ve tarım faaliyetlerine bağlı kaynaklardan meydana geldiğini dile getiren Dr. Ali, "Tüm mesele bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. Dünyada hava kirliliğinden en çok etkilenen gelişmiş ülkeler değil, gelişmemiş ülkelerdir. Bireysel veya yerel yöneticiler duyarlı olurlarsa, toplu taşıta önem verip, sanayiyi denetim altına alırlar. Hava kirliliğinden en çok kayıp yaşadığımız ülkeler, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler. Ölüm kaybının en az yaşandığı yerler ise, gelişmiş ülkelerdir" dedi.

'ANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR'

Bilinen tehlikeli ve toksik gaz maddeler içerisinde, 'partikül madde' (en tehlikeli hava kirliliği) denilen bir kavramın ortaya çıktığını kaydeden Dr. Ali, maddenin çok küçük parçalar olduğunu belirtti. Bu maddenin burundan beyne, hava yollarıyla akciğerlere ve oradan da damarlara geçebilecek kadar küçük maddeler olduğunu ifade eden Dr. Ali, "Damarlara da geçtikten sonra vücudumuzun her yerine ulaşabilme olanağı elde ediyorlar. Bunları zararlı yiyecek ve içeceklere benzetebiliriz. Onlar vücudumuzda hem kısa hem de uzun sürede hatalıklar oluşturuyorsa, hava da bulunan zararlı maddelerde aynı şekilde vücudumuzda uzun vadede rahatsızlıklara neden olabiliyorlar. Vücuda girdikten sonra birtakım reaksiyon geliştiriyor. Örneğin, akciğer ya da damar tıkanıklığı olan bir hasta da reaksiyon oluşturuyor. Daralmış damarı tıkayıp, beyin kanaması, kalp krizi ve bundan kaynaklanan ciddi hastalıklar ile ani ölümlere neden olabiliyor" diye konuştu.

'GENETİK FAKTÖRLERDEN ÖNCE HAVA KİRLİLİĞİ DAHA ÇOK RİSK'

Dr. Ali, yılda milyonlarca kişinin hava kirliliğine bağlı yaşamını kaybettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Akciğer kanserinde hava kirliliği diğer sebeplerden sonra 4’üncü sırada geliyor. Ailedeki genetik faktörlerden daha öncede geliyor. Ailenizde ya da akrabalarınızda akciğer kanseri varsa, kişi de genetik faktörden önce hava kirliliği daha çok risk oluşturuyor. Bizler duyarlı olup, hem yerel hem de ulusal yöneticileri hava kirliliğini azaltmak için tedbir almaya sağlamalıyız. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bu zararlı maddeleri belirlediği bir üst sınırlar vardır. Bunları uygulamaya teşvik etmek ve zorlamak gerekiyor. Biliyoruz ki, hava kirliliği cadde kenarlarında ve yüksek binaların olduğu mahallelerde daha çoktur. Mümkün oldukça bunlara dikkat etmeye çalışacağız. Bütün bunlara rağmen hastalığımızı hava kirliliği etkiliyorsa, dışarı çıkma saatlerimizi ona göre ayarlayıp, maske kullanımı gerçekleştireceğiz."

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