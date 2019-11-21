'Akciğer kanserinde hava kirliliği daha çok risk oluşturuyor'

RADYOLOJİ Uzmanı Dr. Afşin Ali, hava kirliliğinin akciğer kanserinde genetik faktörlerden daha önde yer aldığını söyledi. Ali, "Ailenizde ya da akrabalarınızda akciğer kanseri varsa, kişide genetik faktörden önce hava kirliliği daha çok risk oluşturuyor. Bizler duyarlı olup, hem yerel hem de ulusal yöneticileri hava kirliliğini azaltmak için tedbir almalarını sağlamalıyız" dedi.

Düzen Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Dr. Afşin Ali, hava kirliliğinin başta akciğer olmak üzere karaciğer, beyin, göz, deri ve neredeyse bütün organları etkilediğini bildirdi. Hava kirliliğinin araç, sanayi ve tarım faaliyetlerine bağlı kaynaklardan meydana geldiğini dile getiren Dr. Ali, "Tüm mesele bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. Dünyada hava kirliliğinden en çok etkilenen gelişmiş ülkeler değil, gelişmemiş ülkelerdir. Bireysel veya yerel yöneticiler duyarlı olurlarsa, toplu taşıta önem verip, sanayiyi denetim altına alırlar. Hava kirliliğinden en çok kayıp yaşadığımız ülkeler, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler. Ölüm kaybının en az yaşandığı yerler ise, gelişmiş ülkelerdir" dedi.