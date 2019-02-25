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Akciğer kanserinden hayatını kaybeden Geoffrey Turner kendi ölüm ilanını hazırladı: 'Aptallık etmeyin'

25.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

ABD'nin New York eyaletinde 66 yaşında akciğer kanserinden ölen bir kişi, kendi kaleme aldığı ölüm ilanında "Sigarayı hemen bırakın" çağrısı yaptı.

Akciğer kanserinden hayatını kaybeden Geoffrey Turner kendi ölüm ilanını hazırladı: 'Aptallık etmeyin'

ABD'nin New York eyaletinde 66 yaşında akciğer kanserinden ölen bir kişi, kendi kaleme aldığı ölüm ilanında "Sigarayı hemen bırakın" çağrısı yaptı.

Geoffrey Turner, 13 Şubat'ta akciğer kanserinden öldü.

Turner ölüm ilanında "Aptalca kararlar aldım, aptallık ettim. Sigara içiyorsanız hemen bırakın. Çünkü hayatınız buna bağlı" dedi.

Kızı Sarah Huiest, BBC'ye "Kendinden çok başkalarını düşünen babasıyla son derece gurur duyduğunu" söyledi.

'Beni öldüreceğini bidiğim halde içmeye devam ettim'

Turner, Albany Times Union gazetesinde 16 Şubat'ta yayımlanan ölüm ilanında şunları yazdı:

"Sonunda beni öldüreceğini bildiğim halde sigara içmeye devam ettim. Gerçekle yüzleşmekten hep kaçtım. Sigaradan aldığım sözde zevk, aileme yaşattığım acıya değmedi. Para israfından başka bir şey olmayan sigara beni ailemden ayırdı ve vücudumu mahvetti. Normal bir hayat yaşadım. Ama artık sevdiklerimle birçok özel anı artık paylaşamayacağım. Bu hikayenin ana fikri şudur: Aptal olmayın. Unutmayın. hayat güzel ve duman olup gitmesine izin vermeyin."

Annesi 2 yaşındayken elinde sigara yakaladı

Turner'a Kasım'da dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktoru, bunun doğrudan sigaranın yıllar içinde yaptığı tahribattan kaynaklandığını söyledi.

Sarah Huiest, ölümünden önce babasının, yazdığı ilanı kendisine gösterdiğini belirterek "İlanı görünce çok şaşırdım. 'Ama baba, kendine haksızlık ediyorsun' dedim. Bana 'Hepsi doğru' diye karşılık verdi" dedi.

Hueist'a göre, babaannesi Turner'ın elinde 2 yaşındayken sigara gördüğünü söyledi.

Turner da kızına dört yaşında sigara içtiğini hatırladığını anlattı.

Beş çocuğu ve dört torunu olan Geoffrey Turner, evlendikten sonra sigarayı bıraktı. Ancak 1990'ların ortasında Londra'ya bir iş seyahati sırasında yeniden başladığı sigarayı kanser teşhisine kadar içmeye devam etti.

Huiest, "Babam çocuklarının önünde hiç sigara içmedi. 80'lerde, 90'larda bizi sigaraya başlamamamız için hep uyardı" diye konuştu.

ABD'de sigara, önlenebilir hastalık ve ölümlerin birinci nedeni. Ülkede her yıl yaklaşık yarım milyon kişi sigara tüketimine bağlı hastalıklardan ölüyor.

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