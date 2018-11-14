Akciğer kanserine karşı kıtaları aştık

Ülkemizde en fazla görülen kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 40. İstanbul Maratonu’nda katılım sağladı.
TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş etkinlik öncesi yaptığı açıklamada "Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi tütün kullanımı. Dernek olarak biz de, bu güzel organizasyonda, insanları zararlı alışkanlıklara değil, spora teşvik etmek için buradayız. Erken teşhis edildiğinde kanser artık korkulacak bir hastalık değil. Biz de bugün burada, tüm camiamızdan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hastalarımız ve paydaşlarımızdan değerli katılımcılarla, bu konuyu duyurmak için bir araya geldik. Sesimizi güçlü bir şekilde çıkarmamızı sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Prof. Dr. Mahmut Gümüş ’ün (Sağda) açıklamasının ardından, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal (Solda) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er liderliğindeki TTOD ekibi, İstanbul Maratonu’na özel hazırlanan pankartlar ve akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken sloganlarla koşu alanına yürüdü.
Parkurun ilerleyen metrelelerinde Yeşilay'dan katılımcılarla bir araya gelen TTOD ekibi, "Sigaraya Hayır, Kansere Hayır" sloganları eşliğinde bir süre birlikte yürüdü.
TTOD ekibi, akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak ve geniş kitlelerin bu konudaki hassasiyetini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonu başarıyla tamamladı.
Organizasyonun sonunda bu etkinliğe destek veren tüm katılmcılara teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, 41. İstanbul Maratonu’nda görüşmek dileğiyle katılımcılarla vedalaştı.
Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel MüdürüMehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu BaşkanıFatih Çintimar, Spor İstanbul GenelMüdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.
1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.
İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu.
İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.
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