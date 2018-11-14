Akciğer kanserine karşı kıtaları aştık

Ülkemizde en fazla görülen kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 40. İstanbul Maratonu’nda katılım sağladı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş etkinlik öncesi yaptığı açıklamada "Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi tütün kullanımı. Dernek olarak biz de, bu güzel organizasyonda, insanları zararlı alışkanlıklara değil, spora teşvik etmek için buradayız. Erken teşhis edildiğinde kanser artık korkulacak bir hastalık değil. Biz de bugün burada, tüm camiamızdan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hastalarımız ve paydaşlarımızdan değerli katılımcılarla, bu konuyu duyurmak için bir araya geldik. Sesimizi güçlü bir şekilde çıkarmamızı sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Mahmut Gümüş ’ün (Sağda) açıklamasının ardından, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal (Solda) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er liderliğindeki TTOD ekibi, İstanbul Maratonu’na özel hazırlanan pankartlar ve akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken sloganlarla koşu alanına yürüdü.