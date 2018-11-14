HABER

Akciğer kanserine karşı kıtaları aştık

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 22:39 | Son Güncelleme

Bu yıl 40. kez koşulan İstanbul Maratonu’na 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişi katıldı. "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla 5 ana kategoride koşulan kıtalar arası İstanbul Maraton’una, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) de “Belirtilere dikkat et, hayata devam et!” ve “Erken tanıyla sağlıklı hayata koş!” sloganlarıyla katıldı.

Akciğer kanserine karşı kıtaları aştık

Ülkemizde en fazla görülen kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 40. İstanbul Maratonu’nda katılım sağladı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş etkinlik öncesi yaptığı açıklamada "Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi tütün kullanımı. Dernek olarak biz de, bu güzel organizasyonda, insanları zararlı alışkanlıklara değil, spora teşvik etmek için buradayız. Erken teşhis edildiğinde kanser artık korkulacak bir hastalık değil. Biz de bugün burada, tüm camiamızdan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hastalarımız ve paydaşlarımızdan değerli katılımcılarla, bu konuyu duyurmak için bir araya geldik. Sesimizi güçlü bir şekilde çıkarmamızı sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Mahmut Gümüş ’ün (Sağda) açıklamasının ardından, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal (Solda) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er liderliğindeki TTOD ekibi, İstanbul Maratonu’na özel hazırlanan pankartlar ve akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken sloganlarla koşu alanına yürüdü.

saglik

Parkurun ilerleyen metrelelerinde Yeşilay'dan katılımcılarla bir araya gelen TTOD ekibi, "Sigaraya Hayır, Kansere Hayır" sloganları eşliğinde bir süre birlikte yürüdü.

TTOD ekibi, akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak ve geniş kitlelerin bu konudaki hassasiyetini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonu başarıyla tamamladı.

Organizasyonun sonunda bu etkinliğe destek veren tüm katılmcılara teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, 41. İstanbul Maratonu’nda görüşmek dileğiyle katılımcılarla vedalaştı.

ON BİNLER KOŞTU

Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel MüdürüMehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu BaşkanıFatih Çintimar, Spor İstanbul GenelMüdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.

saglik2

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.

İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu.

İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
'Diyabet, Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor''Diyabet, Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor'
Prematüre bebekler ve süt kardeşleri buluştuPrematüre bebekler ve süt kardeşleri buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maraton kanser

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günde 5 litre kola içti! Önce kemikleri eridi, sonra...

Günde 5 litre kola içti! Önce kemikleri eridi, sonra...

Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.