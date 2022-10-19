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Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

19.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. British Medical Journal'a (BMJ) göre, anahtar semptom her yıl binlerce kanser hastasını etkiliyor. Akciğer kanseri belirtilerini takip etmek hayati önem taşıyor. Hastalığı erken evrelerde yakalamak hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırıyor. Semptomlar akciğer kanseri açısından çok önemli rol oynuyor. Hemoptizi ise bu konuda çok kritik!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanseri seyrini belirleyen birçok faktör vardır. Hastalığın evresi en önemli olanıdır. Bununla birlikte, semptomların doğası da akciğer kanseri hakkında önemli ipuçları verebilir. BMJ'ye göre, hemoptizi, hayatta kalma ihtimaliniz hakkında fikir verir.

AKCİĞER KANSERİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİSİ

Hemoptizi, akciğer kanserinin sık görülen bir semptomudur. Tıbbi terim, glottisin (ses telleri arasındaki alan) altındaki bir kaynaktan gelen kanlı öksürük olarak tanımlanır. Az miktarda kanlı balgamdan hayatı tehdit eden sonuçları olan büyük kanamaya kadar değişebilir.

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HEMOPTİZİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Hemoptizi akciğer veya bronş kaynaklı kan tükürme olarak tanımlanır. Ağızdan gelen her kanama hemoptizi değildir. Mide bağırsak sistemi kanamaları, burun kanamaları ve boğaz bölgesi ile ilgili sorunlarda da ağızdan kan gelebileceği için akciğer kaynaklı kanama olan hemoptiziden ayırımının yapılması çok önemlidir.

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Akciğer kanseri belirtileri arasında öksürükten başka semptomlar da var. Cancer Research UK'ye göre çoğu zaman öksürmek veya uzun süredir öksürüğünüzde değişiklik olması da akciğer kanseri anlamına gelebilir.

BELİRTİLERİ BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Öksürük değişikliklerinin her zaman ciddi bir şeyin işareti olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin, öksürük aynı zamanda bir koronavirüs veya soğuk algınlığı belirtisi olabilir.

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Yeni veya kötüleşen bir öksürüğünüz varsa, doktorunuza başvurmalısınız.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ

  • Eskiden yaptığın şeyleri sorunsuz bir şekilde yaparken nefessiz kalmak
  • İçinde kan olan balgam (balgam) tükürmek
  • Göğüste veya omuzda ağrı olması
  • Geri gelmeye devam eden göğüs enfeksiyonları veya iyileşmeyen bir göğüs enfeksiyonu
  • İştahını kaybetmek
  • Sürekli yorgun hissetmek (yorgunluk)
  • Kilo kaybetmek
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DİKKAT!

Sigara içmek akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Sigara içmek, akciğer kanseri vakalarının yüzde 70'inden fazlasından sorumludur. Tütün dumanı, kanserojen (kanser üreten) olduğu bilinen 60'tan fazla farklı toksik madde içerir.

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