Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanseri seyrini belirleyen birçok faktör vardır. Hastalığın evresi en önemli olanıdır. Bununla birlikte, semptomların doğası da akciğer kanseri hakkında önemli ipuçları verebilir. BMJ'ye göre, hemoptizi, hayatta kalma ihtimaliniz hakkında fikir verir.
Hemoptizi, akciğer kanserinin sık görülen bir semptomudur. Tıbbi terim, glottisin (ses telleri arasındaki alan) altındaki bir kaynaktan gelen kanlı öksürük olarak tanımlanır. Az miktarda kanlı balgamdan hayatı tehdit eden sonuçları olan büyük kanamaya kadar değişebilir.
Hemoptizi akciğer veya bronş kaynaklı kan tükürme olarak tanımlanır. Ağızdan gelen her kanama hemoptizi değildir. Mide bağırsak sistemi kanamaları, burun kanamaları ve boğaz bölgesi ile ilgili sorunlarda da ağızdan kan gelebileceği için akciğer kaynaklı kanama olan hemoptiziden ayırımının yapılması çok önemlidir.
Akciğer kanseri belirtileri arasında öksürükten başka semptomlar da var. Cancer Research UK'ye göre çoğu zaman öksürmek veya uzun süredir öksürüğünüzde değişiklik olması da akciğer kanseri anlamına gelebilir.
Öksürük değişikliklerinin her zaman ciddi bir şeyin işareti olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin, öksürük aynı zamanda bir koronavirüs veya soğuk algınlığı belirtisi olabilir.
Yeni veya kötüleşen bir öksürüğünüz varsa, doktorunuza başvurmalısınız.
Sigara içmek akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Sigara içmek, akciğer kanseri vakalarının yüzde 70'inden fazlasından sorumludur. Tütün dumanı, kanserojen (kanser üreten) olduğu bilinen 60'tan fazla farklı toksik madde içerir.
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