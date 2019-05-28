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Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Trabzon'da bir yazılım şirketi, akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak olan "Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi" geliştirdi - 10 kişilik ekibin 6 yıl süren çalışmaları sonucu geliştirilen sistem, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılıyor - Şirketin genel müdürü Temel Akgün: - "Röntgene baktığınız zaman nodüller, kaburga kemikleriyle birlikte görülmektedir ancak biz kemikleri bu sistem sayesinde ayırabiliyoruz çünkü bazen bu kemiklerin altında da nodüller olabiliyor"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da bir yazılım şirketi, akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Akciğer kanseri x-ray görüntülerinde tanı bulmaya yardımcı olan ve yüzde 85 oranında kanserli hücreyi tespit eden AKGÜN X-eye TORAKS, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri kapsamında yazılım şirketi tarafından üretildi.

Sistem, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılıyor.

Şirketin genel müdürü Temel Akgün, 1986 yılında Trabzon'da kurulan bir şirket olarak özellikle sağlık alanında çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akgün, şirketin Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan'da da şubeleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin meme ve akciğer kanserleri olduğuna dikkati çeken Akgün, "Dolayısıyla bu kanser türleri üzerinde ne kadar çok çalışırsak, ekonomiye o kadar çok geri dönüş sağlanır. Bu da insanların ömürlerini uzatma ve daha az ilaç kullanımı anlamına gelmektedir." dedi.

- Proje için 10 kişiden oluşan ekip, 6 yıl çalıştı

Akgün, yazılım şirketi olarak "Hastalığın teşhisi açısından neler yapabiliriz?" konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Dünyada yapay zeka gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Dijital dünyada da yapay zeka son derece önemlidir. Her şey için doktora gitmek de mümkün değildir. Bazı şeyleri bilgisayar üzerinden yapay zeka ürünleriyle tespit eden dijital bir dünyaya doğru ilerliyoruz. 3-4 yıl içinde bu gelişimler daha da etkisini gösterecektir."

Proje üzerinde 6 yıl boyunca 10 kişilik bir ekibin çalıştığını kaydeden Akgün, şunları söyledi:

"Akciğer kanseriyle ilgili bilimsel bir proje ortaya koyduk. Bu projemizi TÜBİTAK AR-GE projeleri destek programları kapsamında gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından proje desteğinin yanı sıra üniversitelerden de alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti aldık. Bu proje Türkiye'de yok ama dünyada da az sayıda olan bir sistemdir."

Akgün, "Normalde baktığımız zaman bir insan gözü 5 milimetrik bir nodülü ve kanserli alanı görebiliyor ama AKGÜN X-eye TORAKS sayesinde 2,5 milimetre kadar bu seviyeyi aşağıya düşürebiliyoruz." bilgisini aktardı.

Bilgisayarlardaki AKGÜN X-eye TORAKS sistemi ile doktorların görüşlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Akgün, "Bu program sayesinde nodülü gözden kaçırma riski daha da düşüyor." şeklinde konuştu.

Akgün, program sayesinde nodülün yüzde 82 oranında görülebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Röntgene baktığınız zaman nodüller, kaburga kemikleriyle birlikte görülmektedir ancak biz kemikleri bu sistem sayesinde ayırabiliyoruz çünkü bazen bu kemiklerin altında da nodüller olabiliyor. Çok küçük oldukları için göremiyorsunuz, bu sistem sayesinde ise kemikleri ayırdığımız için hastalığı yakalama oranını yüzde 3 daha da artırmış oluyoruz. Böylelikle toplamda program sayesinde yüzde 85 oranında nodülü sistem yakalamış oluyor."

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