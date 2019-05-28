Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da bir yazılım şirketi, akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Akciğer kanseri x-ray görüntülerinde tanı bulmaya yardımcı olan ve yüzde 85 oranında kanserli hücreyi tespit eden AKGÜN X-eye TORAKS, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri kapsamında yazılım şirketi tarafından üretildi.

Sistem, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılıyor.

Şirketin genel müdürü Temel Akgün, 1986 yılında Trabzon'da kurulan bir şirket olarak özellikle sağlık alanında çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akgün, şirketin Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan'da da şubeleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin meme ve akciğer kanserleri olduğuna dikkati çeken Akgün, "Dolayısıyla bu kanser türleri üzerinde ne kadar çok çalışırsak, ekonomiye o kadar çok geri dönüş sağlanır. Bu da insanların ömürlerini uzatma ve daha az ilaç kullanımı anlamına gelmektedir." dedi.