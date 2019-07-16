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Akciğer kanserinin tedavisine yönelik ’ajan patenti’ tescillendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Bilimsel Arastırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğünce desteklenen ve yüksek lisans tez projesi olan "Akciğer Kanserinin Nükleer Görüntülenmesi ve Tedavisinde Kullanılacak Yeni Bir Ajan" başlıklı ulusal patent başvurusu tescil edildi.Ege Üniversitesi (EÜ)’nde bilim insanları, kanserin tanısına ve tedavisine yönelik önemli çalışmalarını bilim dünyasına kazandırmaya ve insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Akciğer kanserinin tedavisine yönelik ’ajan patenti’ tescillendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Bilimsel Arastırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğünce desteklenen ve yüksek lisans tez projesi olan "Akciğer Kanserinin Nükleer Görüntülenmesi ve Tedavisinde Kullanılacak Yeni Bir Ajan" başlıklı ulusal patent başvurusu tescil edildi.
Ege Üniversitesi (EÜ)’nde bilim insanları, kanserin tanısına ve tedavisine yönelik önemli çalışmalarını bilim dünyasına kazandırmaya ve insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, "Akciğer Kanserinin Nükleer Görüntülenmesi ve Tedavisinde Kullanılacak Yeni Bir Ajan" adlı yüksek lisans tez projesinin ulusal patent başvurusu tescil edildi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akciğer kanserinin yıllık 900 bin ölüm vakası ile en çok ölüme sebep olan kanser türlerinden biri olduğunu ifade etti. Budak, "Sağlık Bakanlığı Kanser Kontrol ve Kanser İstatistiği Kurumu’nun verilerine göre Türkiye, akciğer kanseri insidansı en yüksek ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Bünyesinde dünyanın önde gelen; sağlık ve tıp bilimleri, temel bilimler, nükleer bilimler ve mühendislik bilimlerini bulunduran Üniversitemizde kanserle ilgili bilimsel çalışmalar multidisipliner bir anlayışla yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem hastalığın tanısında hem de tedavisinde etkin olacak Ar-Ge inovasyon, ilaç, ileri teknolojili tıbbı cihaz alanlarında milli ve yerli bir anlayışla katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek çalışmalar üniversitemizde gerçekleştiriliyor. Bilim insanlarımız önemli bir projeye daha imza attı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Buluş sahibi akademisyenler Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı altında iki danışmanın yöneticiliğinde, multidisipliner bir alanda tez çalışmasının gerçekleştirildiğini ve tez konusuna yönelik yüksek lisans öğrencisi Mustafa Top’un TÜBİTAK-BİDEB 2210-c öncelikli alanlar bursu aldığını belirtti.
Projeyi gerçekleştiren öğretim üyeleri çalışmalarını ise "Buluş, radyoaktif bir izotop ile işaretlenen antikanser ilacın geliştirilmesini, bu ilacın hedef kanser hücresindeki DNA etkileşiminin tespitini ve iyot-131 ile işaretli Topotekan ilacın akciğer kanserinin nükleer görüntülenmesinde ve tedavisinde kullanılacak yeni bir ajanı açıklıyor. Çalışmamızda, iyot-131 ile işaretli ve işaretsiz Topotekan’a ait sitotoksisite çalışmaları, hem sağlıklı hem kanserli hücre hatlarında yapıldı ve aynı hücre hatlarında tutulum potansiyelleri belirlendi. İyot-131 ile işaretli Topotekan’ın akciğer kanseri hücrelerindeki tutulumunun sağlıklı akciğer kanseri hücrelerindeki tutuluma göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Elektrokimyasal yöntemle izlenen deneysel süreçte, iyot-131 ile işaretli Topotekan’ın hedef kanser hücresine ait DNA’ya, sağlıklı hücreye ait DNA’ya kıyasla daha fazla etki ettiği görüldü. Sonuç olarak, radyo işaretli ilacın hedef kanser hücresinde seçimli bir şekilde tutulduğu in vitro tutulum çalışmalarıyla ispatlandı. Geliştirilen ajanın in vivo çalışmaları halen devam etmektedir" şeklinde açıkladı.

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