Akciğer, kolon, meme ve prostat kanseri riskini artırıyor! Kesinlikle uzak durun

Bilim insanlar, birçok gıdayı ve beslenme tarzını kanserle olası ilişkilerini gözlemlemek için inceledi. Bu araştırmanın merakla beklenen sonucu ise zararlı olduğu kanıtlanmış ancak kanserle olan ilişkisi net olarak ortaya çıkarılamamış trans yağlardı. Margarin gibi yiyeceklerde bulunan trans yağlarla ilgili şimdiye kadar tartışmalı ve çelişkili kararlar öne sürülmüştü. Margarin gibi trans yağların ağırlıklı olduğu gıdalarla beslenenlerin kalp sağlığı risk altındadır.

DNA'YA ZARAR VEREBİLİR VE TÜMÖRLERE NEDEN OLABİLİR

Margarin gibi trans yağların içeriğinde bulunan glisidol ve 3-MCPD bileşiği, Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından 2. sınıf kanserojenler olarak sınıflandırılmıştır.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), glisidolü “genotoksik ve kanserojen” olarak sınıflandırır, yani DNA'ya zarar verebilir ve tümörlere neden olabilir.

Araştırma, margarindeki trans yağın akciğer, kolon, rektum, meme, endometrium ve prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

ETKİLERİ FARKLI

Tüm margarin türlerinin aynı tarif olmadığını ve bu nedenle sağlık üzerinde farklı etkileri olabileceğini unutmamak önemlidir.



