Akciğer nakli bekleyen hastalara umut için dernek kurdu

Sağlığına kavuşmasının ardından, akciğerde görülen ve tedavisi için nakil gerektiren hastalıklarla ilgili araştırmalar yapan Hamidullah, 2018 yılında Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneğini kurdu.

Sağlık sorunları artan Hamidullah, tüm mal varlığını satarak Viyana'da bulunan bir hastanede akciğer nakli oldu.

Tekerlekli sandalye ile gittiği Amerika'dan, yürüyebilecek halde dönen Hamidullah, 2009 yılına kadar ilaç tedavisi gördü.

Hastalığıyla ilgili araştırma yapan Hamidullah, ABD'de bir ilaç çalışmasının olduğunu öğrenmesinin ardından tedavi için bu ülkeye gitti.

Ağabeyini 2 yıl sonra bu hastalıktan kaybeden Hamidullah'ta da 3 yıl sonra aynı hastalığın olduğu belirlendi.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan Kamil Hamidullah, 2009'da akciğer nakli olmasının ardından nakil bekleyen diğer hastalara ve ailelerine her konuda destek olabilmek için dernek kurdu.

Hem organ bekleyen hastaları hem de ailelerini nakil süreci ile ilgili bilgilendiren Hamidullah, topluma da organ naklinin önemini anlatmaya başladı.

- "Akciğer nakli olmayı bekleyen hastalara umut oluyoruz"

Kamil Hamidullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığından dolayı çok zor günler yaşadığını, organ beklediği 13 ay boyunca her gün ölmemek için dua ettiğini söyledi.

Sağlığına kavuşmasının ardından hayatını akciğer nakli bekleyen hastalara umut olmaya adadığını belirten Hamidullah, "Benimle aynı düşünen insanlarla bir araya gelerek İzmir merkezli derneğimizi kurduk. Akciğerde görülen nadir hastalıklar üzerine farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Sağlığına kavuşması için akciğer nakli olması gereken hastalara örnek olup, onlara umut olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Hamidullah, akciğer nakli olmayı bekleyenlerin enfeksiyona açık olduğu için çok fazla ev ziyaretleri yapamadıklarını, sosyal medya üzerinden hastalara ulaştığını ifade etti.

- "Benim ofisim sırtımdaki çantam"

Derneğin faaliyete başladığı geçen yıldan bu yana hem hastalardan hem de ailelerinden olumlu dönüşler aldığını dile getiren Hamidullah, şunları kaydetti: