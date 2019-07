Akciğer nakli ile yaşama tutundu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da hastanede 1 yıldır oksijen tüpüne bağlı yaşayan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Mustafa Karakurt (61), trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin (27) akciğeri nakledilerek sağlığına kavuştu. Karakurt, organ bağışına izin veren aileye teşekkür ederek, "Artık umudumu kesmiştim. Şu an nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Sanki dünyalar benim oldu" dedi.

Ankara'da özel sektörden emekli Mustafa Karakurt, 8 yıl önce KOAH hastalığına yakalandı. 1 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran ve tedaviye alınan Karakurt'a, akciğer nakli yapılması kararlaştırıldı. 1 yıldır nakil bekleyen Karakurt'a, geçen ay Ankara'da trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin akciğeri nakledildi. Yaklaşık 1 yıldır oksijen takviyesi ile yaşama tutunan Karakurt, 14 saat süren zor bir operasyonla gerçekleştirilen nakil ile sağlığına kavuştu.

'HASTAMIZIN DURUMU GAYET İYİ'

Operasyonu yapan Göğüs Cerrahisi Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, hastanın kendilerine 1 yıl önce başvurduğunu söyledi. Yekeler, "Hastamız son 1 yılda oksijen tüpüne bağlı olarak hayatına devam ediyordu. Tabii bu da hastamızın hayat kalitesini kötü yönde etkiliyor, yani hasta oksijenden ayrılamıyor, dışarıya çıkamıyor, gezemiyor bu anlamda sosyal alışkanlıkları, sosyal faaliyetleri büyük oranda kısıtlanmıştı. Nakilden sonra hastamızın durumu şu anda gayet iyi" dedi.

Yekeler, tüm organ nakilleri içerisinde en zorunun ve riskli olanın akciğer nakli olduğunu vurgulayarak, "Akciğer nakli hem ameliyat esnasındaki süreç hem de ameliyat sonrasındaki süreçte en ağır ve meşakkatli geçen organ naklidir; ama hastanın hayatını bu anlamda kaliteli bir şekilde ikame ettirememesi bu yaşanılan bütün zorluklara değeceğini gösteriyor. Tedavi süreci sıkıntılı geçiyor; ama bunun değdiğini bu hastalarımızda da görüyoruz" diye konuştu.

'NASIL MUTLU OLDUĞUMU ANLATAMAM'

Mustafa Karakurt, uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini ve yaşam standardının oldukça gerilediğini anlatarak, "Özellikle son dönemde artık umudumu kesmiştim. Yaklaşık 1 yıldır nakil için sırada bekliyordum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Sanki dünyalar benim oldu. Bana akciğeri nakil edilen kişiyi tanımıyorum; ama ailesine çok teşekkür ederim, kendisine de Allah rahmet eylesin" dedi.

'BABAMA UMUT OLDU'

Mustafa Karakurt'un kızı Özge Karakurt da (34) sıkıntılı bir süreçten sonra babasının sağlığına kavuştuğunu söyledi. Özge Karakurt, "Babam solunum cihazına bağlı yaşıyordu. Aile olarak zor bir süreç geçirdik. Babam için de bu süreç tabii ki daha zordu. Şu anda naklimiz oldu. Babamın daha rahat nefes alabilme şansını bize tanıdılar. Çok teşekkür ediyorum. Organı bize kim bağışladıysa da nakil kimden alındıysa da 'Allah rahmet eylesin' diyorum. Babama bir umut oldu. Allah onun ailesine sabırlar versin. Herkesin organ bağışını rahatlıkla yapmalarını diliyorum. Sonuçta her insana tekrardan bir can, bir umut oluyorlar" diye konuştu.