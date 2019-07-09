Akciğer nakli ile yaşama tutundu

Ankara'da hastanede 1 yıldır oksijen tüpüne bağlı yaşayan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Mustafa Karakurt (61), trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin (27) akciğeri nakledilerek sağlığına kavuştu. Karakurt, organ bağışına izin veren aileye teşekkür ederek, "Artık umudumu kesmiştim. Şu an nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Sanki dünyalar benim oldu" dedi.

Ankara'da özel sektörden emekli Mustafa Karakurt, 8 yıl önce KOAH hastalığına yakalandı. 1 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran ve tedaviye alınan Karakurt'a, akciğer nakli yapılması kararlaştırıldı. 1 yıldır nakil bekleyen Karakurt'a, geçen ay Ankara'da trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin akciğeri nakledildi. Yaklaşık 1 yıldır oksijen takviyesi ile yaşama tutunan Karakurt, 14 saat süren zor bir operasyonla gerçekleştirilen nakil ile sağlığına kavuştu.

'HASTAMIZIN DURUMU GAYET İYİ'

Operasyonu yapan Göğüs Cerrahisi Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, hastanın kendilerine 1 yıl önce başvurduğunu söyledi. Yekeler, "Hastamız son 1 yılda oksijen tüpüne bağlı olarak hayatına devam ediyordu. Tabii bu da hastamızın hayat kalitesini kötü yönde etkiliyor, yani hasta oksijenden ayrılamıyor, dışarıya çıkamıyor, gezemiyor bu anlamda sosyal alışkanlıkları, sosyal faaliyetleri büyük oranda kısıtlanmıştı. Nakilden sonra hastamızın durumu şu anda gayet iyi" dedi.

Yekeler, tüm organ nakilleri içerisinde en zorunun ve riskli olanın akciğer nakli olduğunu vurgulayarak, "Akciğer nakli hem ameliyat esnasındaki süreç hem de ameliyat sonrasındaki süreçte en ağır ve meşakkatli geçen organ naklidir; ama hastanın hayatını bu anlamda kaliteli bir şekilde ikame ettirememesi bu yaşanılan bütün zorluklara değeceğini gösteriyor. Tedavi süreci sıkıntılı geçiyor; ama bunun değdiğini bu hastalarımızda da görüyoruz" diye konuştu.