Akciğer röntgeni hayat kurtarıcı olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Reyhan Şahin, göğüs hastalıklarında günlük pratikte sık kullanılan ve hastalıkların teşhisinde ilk basamak yöntem olan akciğer grafisinin güvenli ve hemen sonuç alınabilecek bir tetkik olduğunu söyledi. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Reyhan Şahin, göğüs hastalıkları bölümünün olmazsa olmazları arasında bulunan akciğer grafisinin (akciğer röntgeni) önemine değindi. Göğüs hastalıklarında günlük pratikte sık kullanılan ve hastalıkların teşhisinde ilk basamak yöntem olan akciğer grafisinin güvenli ve hemen sonuç alınabilecek bir tetkik olduğunu ifade eden Şahin, "Solunum organımız olan akciğerler göğüs boşluğunda sağ ve sol tarafta bulunurlar. Kalp, her iki akciğer arasında sol tarafa daha yakın bir şekilde yerleşiktir. Göğüs hastalıkları bölümünün olmazsa olmazları arasında akciğer grafisi (akciğer röntgeni) yer almaktadır. Bu görüntüleme yöntemi, akciğer hastalıkları tanısında kullanılan ilk basamak incelemedir" dedi.

Akciğer zarı yırtılmasına acil müdahale şart

Uygun şartlarda çekilen grafide saptanan değişiklikler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Elif Reyhan Şahin, "Her iki akciğer plevra adı verilen iki ayrı zar tabakası ile örtülüdür. Bu zarlardan bir tanesi akciğer dokusunu çepeçevre sarmakta, diğeri ise göğüs boşluğu içerisini sararak akciğerleri korumaktadır. Normal şartlarda akciğerler bu iki zar tabakası arasında korunur. Ayrıca her bireyde, iki zar arasında bu korumayı sağlayan, kilogram başına 0.1-0.2 ml kadar sıvı bulunmaktadır. Yani 60 kilogram olan bir insanda 6-12 ml kadar sıvının bu iki zar arasında bulunması normaldir. Bu sayede nefes alıp verirken genişleyen akciğerler bu iki zar yaprağı ve sıvı arasında korunur. Bazı hastalık durumlarında bu zar tabakaları arasında bulunan sıvı miktarı artar. Buna neden olan en önemli hastalıklar arasında akciğer enfeksiyonları, zatürreler, akciğer zarı tüberkülozu, akciğer embolisi (akciğer atardamarı içinde pıhtı varlığı), akciğer zarı kanseri, kalp, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, romatizmal hastalıklar, karın içinden geçirilmiş operasyonlar, geçirilmiş kalp operasyonları ve göğüs duvarı travmaları sayılabilir. Akciğer zarında yırtılma olarak tabir edilen ve ‘pnömotoraks’ adı verilen hastalık durumu, her iki zar arasında hava kaçağı olarak nitelendirilebilir. Pnömotoraks, göğüs duvarı travmaları ve darbeler sonucunda gelişebileceği gibi, akciğer yapısında bulunan hava kistlerinin kendiliğinden ya da sigara maruziyeti ile patlaması sonucu da gelişebilir. Bu durum etkilediği akciğerin sönmesine ve fonksiyon görmemesine neden olur. Göğüs hastalıklarının en önemli acil durumlarındandır ve cerrahi girişimi, akciğerleri genişletmek amaçlı göğüs tüpü takılmasını gerektirebilir" diye konuştu.