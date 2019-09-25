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Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği 25 Eylül Dünya Akciğer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü nedeniyle yayınladığı mesajda her yıl 1,76 milyon insanın akciğer kanserinden öldüğünü ve bu hastalığın en ölümcül kanser türü olduğunu bildirdi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü nedeniyle yayınladığı mesajda her yıl 1,76 milyon insanın akciğer kanserinden öldüğünü ve bu hastalığın en ölümcül kanser türü olduğunu bildirdi. Akciğerlerin, organizmanın en yaşamsal işlevi olan solunum organı olduğunu bildiren Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), "Hayat nefes almakla başlar ve nefes alabildiğimiz sürece devam eder" açıklamasında bulundu.
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi solunumsal yakınmalar en sık hekim başvuru nedenleri arasında yer aldığı belirtilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Akciğer hastalıkları, tüm dünyada en sık görülen, en fazla öldüren, en çok sakat bırakan ve maliyeti en yüksek halk sağlığı sorunlarıdır. Dünyada 384 milyon insan kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) olup her yıl 3 milyon insan KOAH’tan ölmektedir ve bu da dünya çapında üçüncü ölüm nedenidir. Her yıl 10 milyon kişi tüberküloz geliştirir ve 1.6 milyon kişi ölür ve bu da en ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Her yıl 1.76 milyon insan akciğer kanserinden ölmekte olup bu en ölümcül kanserdir. 334 milyon insan astımlıdır. Astım, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Küresel olarak çocukların yüzde 14’ünü etkiler. Zatürre, her yıl 4 milyon insanı öldürür ve bu da çocuklarda ve ileri yaşlarda önde gelen ölüm nedenidir."
Dünya nüfusunun yüzde 91’i, hava kirleticilerinin DSÖ’nün kabul edilebilir limitlerini aştığı yerlerde yaşadığını bildiren ASYOD, Astım krizi, KOAH atağı, pulmoner emboli, hemoptizi, pnömotoraks, soba ve şofben zehirlenmeleri (CO intoksikasyonu), boğulmalar, vurgun, irritan gaz inhalasyonu, ARDS gibi akciğer sorunları, acil başvurularının sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirterek, “Herkesin temiz bir havayı solumaya hakkı vardır. Bir nefes sağlık herkes için gereklidir. ’Herkese Sağlıklı Akciğerler’ ’Kimseyi geride bırakmayın’" çağrısında bulundu.

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