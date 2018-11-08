Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Türkiye’de her bin kişiden 119 kişiye MR, 163 kişiye de Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekiliyor. Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, radyoloji gereksiz ve bilinçsizce kullanılıyor, az sayıdaki teknisyen ve radyologların iş yükü de sürekli artıyor.

'KANSER VAKALARI ARTAR'



Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRADDER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, önlem alınmaması durumunda yakın zamanda kanser vakalarının artacağına dikkat çekerek "Bir akciğer tomografisinde alınan radyasyon dozu yaklaşık 300 akciğer filmine eşittir. Gereksiz yere tomografi çekilen hastalar (özellikle çocuklar) kanser riski ile karşı karşıya kalıyor. Önlem alınmazsa yakın zamanda kanser vakaları artacak ve radyoloji üniteleri faciaya dönüşecek" uyarısında bulundu.

Aslanoğlu, radyasyon uygulamasının kesinlikle hekim kararıyla ve fayda-zarar değerlendirmesiyle yapılması gerektiğini söyledi.

'MİNİ ÇERNOBİL'



Cumhuriyet gazetesinin 'Mini Çernobil' başlığıyla verdiği haberde, özellikle BT gibi yüksek radyasyon yayan sistemlerin kullanımında çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Aslanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre radyolojik tetkiklerin yüzde 20’sinin standartlara uygun çekilmediğini ve tekrar edildiğini söyledi.