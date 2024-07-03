Akciğerde balgam birikmesi belirtileri nelerdir? Akciğerde biriken balgam nasıl atılır?

Akciğerler, solunum sistemimizin ana organlarıdır ve her nefes aldığımızda oksijeni kan dolaşımına taşıyarak vücut hücrelerimize iletirler. Aynı zamanda, hücrelerde oluşan karbondioksiti alarak dışarı atılmasını sağlarlar. Bu süreç, yaşamın devamı için hayati önem taşır.

Balgam ise solunum yollarında üretilen mukus ve diğer maddelerin birleşimidir. Normalde solunum yollarını temizler ve nemlendirir. Ancak, enfeksiyonlar veya kronik hastalıklar nedeniyle aşırı balgam üretimi ve birikimi olabilir. Bu durum, nefes almayı zorlaştırır ve rahatsızlık verir.

Akciğerde balgam birikmesi belirtileri nelerdir?

Akciğerde balgam birikmesi, solunum yollarında iltihaplanma veya enfeksiyon gibi çeşitli altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu durum, bronşit, pnömoni, kistik fibroz gibi birçok hastalığın yanı sıra sigara içmek veya hava kirliliğine maruz kalmak gibi çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir. Akciğerde balgam birikmesi belirtileri şunlardır:

Yoğun, mukuslu ve kronik öksürük

Balgam

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Yorgunluk

Ateş

Hırıltılı solunum

Gece terlemeleri

Kilo kaybı

İştahsızlık

Ciğerler neden balgam dolar?

Akciğerlerde balgam birikmesi, solunum yollarında iltihaplanma veya enfeksiyon gibi çeşitli altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisidir. Ciğerlerde balgam dolmasının nedenleri şöyledir:

Soğuk algınlığı, grip, pnömoni ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları

Mevsimsel alerjiler, evcil hayvan alerjileri ve toz alerjileri gibi alerjiler

Astım

KOAH

Sigara içmek

Hava kirliliği

Kistik fibroz

Bronşektazi

Tüberküloz

Akciğerlerdeki balgam tedavi edilmezse ne olur?

Akciğerlerdeki balgamın tedavi edilmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının ve diğer sağlık sorunlarının ciddileşmesine yol açabilir. Balgam aşırı birikir ve temizlenmezse solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşme süresi uzayabilir ve şiddetlenebilir; kişi nefes darlığı yaşayabilir; yorgunluk ve halsizlik görülebilir. Nadir durumlarda tedavi edilmeyen balgam birikmesi akciğerde hasara, kalp yetmezliğine yol açabilir.

Akciğerde biriken balgam nasıl atılır?

Akciğerde balgam birikmesi tedavisi nedene göre değişir. Eğer enfeksiyon kaynaklı balgam oluştuysa antibiyotik veya antiviral tedavisi uygulanır. Eğer alerji kaynaklıysa doktor tarafından alerji ilaçları veya immünoterapi reçete edilebilir. Astım ya da KOAH nedenliyse bu hastalıklara yönelik uygulama yapılır. Akciğerlerde balgam birikmesini önlemek için şunları yapabilirsiniz:

Sigarayı bırakın.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Kişisel hijyene dikkat edin.

Grip ve pnömoni gibi enfeksiyonlara karşı aşılarınızı yaptırın.

Mümkünse hava kirliliğinden kaçının.

Sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.

Biriken balgamı çıkarmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Su için.

Bitki çayı ya da sıcak içecekler tüketin.

Buhar banyosu ya da nemlendirici cihazlar kullanıp nemli hava soluyun.

Ilık bir duş ya da banyo yapabilirsiniz.

Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullanın.

Hafif tempolu egzersizler yapın.

Balgam çıkarmak için aşırı efor sarf etmeyin. Aşırı öksürmek, göğsünüzü ağrıtabilir ve yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca, balgamınızda kan görürseniz, göğüs ağrısı veya nefes darlığı yaşıyorsanız derhal tıbbi yardım almanız önemlidir.

Balgam çıkarmak ciğerleri temizler mi?

Balgam çıkarmak ciğerlerinizi temizlemeye yardımcı olabilir. Normalde balgam solunum yollarını nemli tutmaya, tahriş edici maddeleri yakalamaya ve dışarı atmaya yardımcı olur. Öksürük yoluyla balgamı dışarı atmak, bu tıkanıklığı gidermeye ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur.





