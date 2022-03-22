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Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser! Yoğurtla karıştırıp tüketin

22.03.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt, içeriğindeki probiyotikler sayesinde sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Vitamin ve mineral dolu yoğurdu keçi boynuzu pekmeziyle karıştırdığınızda ise ortaya adeta ilaç gibi etkili bir süper besin çıkıyor. Anadolu’nun şifası keçi boynuzu pekmezi hem sağlığa faydalıdır hem de enerji verir. Yoğurtla keçi boynuzu pekmezini karıştırıp düzenli olarak tükettiğinizde akciğer tertemiz olur, öksürüğü keser, kemikleri güçlendirir...

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser! Yoğurtla karıştırıp tüketin

Keçi boynuzu ve pekmezi Birçok hastalığa iyi gelmektedir. Halk arasında harnup pekmezi olarak da anılmaktadır. Keçi boynuzunun direkt tüketilmesi kadar hatta belki daha fazla sağlıklıdır.

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İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu yoğurt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. Düzenli tüketildiğinde sağlığımıza birçok faydası bulunan mucizevi besin keçiboynuzunun pekmezi de yapılır. Yoğurt ve süt gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde faydası katlanarak artan keçiboynuzu bakın hangi hastalıklara şifa oluyor.

AKCİĞERİ TEMİZLER

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

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KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

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ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

KAN KOLESTROLÜNÜ DENETLER

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

YÜKSEK TANSİYONLA SAVAŞIR

Keçiboynuzu kafeinsiz olduğu için yüksek tansiyonla mücadele etmek için yararlıdır. Kafein, tansiyonun yükselmesine neden olan bir maddedir.

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KANSERİ ÖNLER

Keçiboynuzu içerisinde doğal polifenol ve antioksidan barındırmasından dolayı kanseri önleyici etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu maddeler vüdumuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olurlar.

OSTEOPOROZ VE ÇOCUK FELCİYLE SAVAŞIR

Keçiboynuzu içindeki yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve gallik asit sayesinde osteoporoz ve çocuk felci ile mücadelede etmye yardımcı olur. Bu nedenle çocuk felcine duyarlı veya çocuk felci olan çocuklar için şiddetle tavsiye edilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Keçiboynuzu içindeki doğal şekerler gevşek dışkıyı kalınlaştırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda keçiboynuzunun küçük çocuklarda ve yetişkinlerde ishali tedavi ettiği, sindirim problemlerini azalttığı ortaya çıkmıştır.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

Diyetinize keçiboynuzu eklemek size sağlığınız açısından birçok fayda sağlayabilir.
Keçiboynuzu doğal liflerle donatılmış olduğundan ve kafein içermediğinden yüksek tansiyonu olan insanlar için ideal bir besin kaynağıdır.

Düşük şeker ve yağ içeriği de kilo vermek isteyen insanlar için faydalı bir seçenektir ve çikolata yerine geçer. İçeriğindeki yüksek A ve B2 gibi vitaminlerde cildiniz ve göz sağlığınız için iyidir.

  • Diş ve diş eti sağlığında destek sağlar.
  • Astım ve bronşit tedavisinde kullanılır.
  • Alerji tedavisinde kullanılır.
  • İyi bir antioksidandır.


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