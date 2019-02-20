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Akciğerine saplanan iğneden 2 yıl sonra kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 63 yaşındaki Nazmiye Sakallıoğlu'nun 2 yıl önce eşarbını bağlarken yutunca akciğerine saplanan toplu iğne ameliyatla alındı -Nazmiye Sakallıoğlu: "Tedavi olmak üzere Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'da doktorlara gittim. Hepsi de 'Alerjidir', 'Gıcıktır' diye gönderdi ama benim öksürüğüm geçmedi. - "Kadınlara tavsiyem eşarp bağlarken iğneleri ağızlarına almasınlar" - Doktor Tarık Yağcı: - "İğne hareket ettiğinde etrafındaki ana damarlara batabilirdi. Yaşamsal tehlikeler oluştururdu. "

Kastamonu'da 63 yaşındaki kadının soluk borusundan akciğerine kaçan toplu iğne operasyonla çıkarıldı.

Kastamonu'da yaşayan Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken yuttuğu toplu iğnenin ardından öksürük şikayeti ile birçok doktora gitti. Kastamonu Devlet Hastanesinde çekilen röntgende akciğerinde iğne olduğu belirlenen Sakallıoğlu, operasyonla sağlığına kavuştu.

Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir bu sorunla uğraştığını söyleyerek, "Eşarp bağlarken iğnelerden ikisini ağzıma aldım, biri elimdeydi. O ara biri kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim ama emin olamadım. 'Düşer' diye üzerine su içtim. Bir süre sonra öksürük başladı. Öksürük geçmeyince 2 yıldır tedavi olmak üzere Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'da doktorlara gittim. Hepsi de 'Alerjidir', 'Gıcıktır' diye gönderdi ama benim öksürüğüm geçmedi." dedi.

Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tağrık Yağcı'ya muayene olduğunu dile getiren Sakallıoğlu, "Röntgenim çekildiğinde doktorum akciğerimdeki iğneyi gördü. Sonra ameliyata alındım. Operasyonum çok güzel, çok iyi geçti. Çok iyiyim, sağlığıma kavuştum. Artık öksürmüyorum." diye konuştu.

Kadınları dikkatli olmaları konusunda uyaran Sakallıoğlu, "Hanımlara tavsiyem eşarp bağlarken iğneleri ağızlarına almasınlar." dedi.

Dr. Tağrık Yağcı da bu tür rahatsızlıkların genelde çocukluk yaşlarında olduğunu, nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu tür olaylara nadir de olsa erişkin yaş grubunda karşılaşabilmekteyiz. Yabancı cisim aspirasyonları herhangi bir semptom vermeyeceği gibi hastalar öksürük, hırıltılı soluma, kanlı balgam ve solunum durması şikayeti ile de başvurabilirler." ifadesinde bulundu.

-"Çıkarmasaydık yaşamsal tehlikeler oluştururdu"

Hastanın geçmeyen öksürük şikayeti ile kendilerine geldiğini dile getiren Yağcı, şöyle devam etti:

"Yapılan tetkiklerde sol akciğerinde yabancı cisim gördük. Kameralı yöntemle açık ameliyata gerek kalmadan yaklaşık 1.5 saatlik bir operasyonla iğneyi tamamen çıkardık. İşlem komplikasyonsuz sonuçlandı, hastamız sağlığına kavuştu. Ameliyatla akciğerden aldığımız iğne yaklaşık 2,5 - 3 santimdi."

İğnenin hayati tehlike doğurabileceğini aktaran Yağcı, "Çıkarmasaydık orada kalan yabancı cisimler akciğerin harap olmasına, akciğer enfeksiyonuna, tekrarlanan zatürrelere, kanlı balgamlara neden olabilirdi. İğne hareket ettiğinde etrafındaki ana damarlara batabilirdi. Yaşamsal tehlikeler oluştururdu. " diye konuştu.

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ameliyat iğne KASTAMONU toplu iğne

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