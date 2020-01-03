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  4. Akdağ beyaz gelinliği giydi

Akdağ beyaz gelinliği giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı beyaz gelinliği giydi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı beyaz gelinliği giydi. Drone ile görüntülenen Akdağ Tabiat Parkı kendisine hayran bıraktı.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı kar yağışı sonrası eşsiz güzelliği ile görenleri adeta büyüledi. Tabiat parkında bulunan Akdağ Göleti buz tuttu. Buz tutan gölün üzerinde kameralara poz verircesine arka arkaya yürüyen ördeklerin görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu. Tabiat parkını görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, “Tabiatın en güzel gülümsediği yerlerden bir tanesi de Akdağ Tabiat Parkı” dedi.
Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, karlar altında kaldı. Yılkı atları, geyik, tilki, domuz, gibi yaban hayatının sürdüğü Akdağ Tabiat Parkı’nda bulunan gölet de, havanın soğuması ile buz tuttu. Buz tutan göletin üzerinde yürüyen ördekler fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Ördeklerin kameralara aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri eşsiz bir manzara oluşturdu.

Tabiat, Akdağ’da bir başka gülümsüyor
Çektiği görüntü ve fotoğraflarla isminden sık sık söz ettiren usta Çağrı Selek, kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı’nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu söyledi. Selek, “Kış mevsimi fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Karın yağması ile tabiat bizlere bir başka gülümsüyor. Tabiatın en güzel gülümsediği yerlerden bir tanesi de Akdağ Tabiat Parkı. Ben de kar yağışının durması ile birlikte buraya geldim. Tüm ormanın, bungalov evlerin karlar altında kaldığına şahit oldum. Göletin de buz tutması burada ki manzaraya bir başka güzellik katmış. Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü deyim yerindeyse tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyiciydi. Bütün bunları fotoğraf makinam ve drone kameram ile kayıt altına aldım. Ama sanırım en güzel görüntüyü ördekler oluşturdu. Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarını, huzur arayanları Akdağ Tabiat Parkı’na bekliyoruz” dedi.
Selek’in çektiği görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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