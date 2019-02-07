CHP ve İYİ Parti’nin HDP ile ittifakını milletin gözünden kaçırmaya çalıştığını belirten eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Ayan beyandır ki bu şer ittifakı milletin nazarında sandıkta mahkum olacaktır" dedi.

58., 59., 60., 61. dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın katılımı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde "AK Parti Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, belediyeciliğin kendileri için millete hizmetkarlık olduğunu belirtti.

Demir: "Şahlanışa hazırız"

Türkiye’nin AK Parti ile çok büyük aşamalar kat ettiğini belirten AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Bundan sonra da çok büyük merhaleler kat edeceğiz. Samsun’da AK Parti ve MHP sahada kol kola, yürek yüreğe çok güzel bir çalışma ortamına girmiş bulunuyoruz. İnşallah Türkiye’ye Samsun’dan çok güzel bir neticeyi hediye edeceğiz. Samsun halkımızı 31 Mart yerel seçimleri heyecanı sardı. Buradaki eğitimden sonra o heyecanı daha da artırarak ev eve herkese uzanacağız. Cumhurbaşkanımızın aday tanıtım toplantısında ifade ettiği bir cümle vardı: ’Samsun şahlanışa hazır mısınız’ dedi. Evet, AK Parti olarak Samsun olarak şahlanışa hazırız. İttifak ruhuyla, kuzeyin en büyük kenti Samsun olarak hazırız. Samsun’u şahlandıracak belediyeciliği hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.