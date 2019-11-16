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Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, önümüzdeki hafta son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2019 ilkbahar-yaz-sonbahar sezonunu kapatacak.Bu yıl Nisan ayından beri faaliyet gösteren Akdağ Tabiat Parkı Bungalov evleri, 23-24 Kasım’da son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2020 Nisan ayına kadar kapılarını kapatacak.

Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, önümüzdeki hafta son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2019 ilkbahar-yaz-sonbahar sezonunu kapatacak.
Bu yıl Nisan ayından beri faaliyet gösteren Akdağ Tabiat Parkı Bungalov evleri, 23-24 Kasım’da son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2020 Nisan ayına kadar kapılarını kapatacak. Bakım, onarım ve yenilme işlemlerinden sonra tekrar misafirlerimizle buluşacak olan Akdağ Tabiat Parkı vatandaşlara en güzel hizmeti verebilmek için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yıl sadece Bungalov evlerinde yaklaşık 2 bin vatandaşın misafir edildiği Akdağ Tabiat Parkında, özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiğine uğramakla birlikte bölgenin sayılı cazibe merkezleri arasında günden güne çıtasını yükseltiyor.

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