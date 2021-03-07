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Akdağ’a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı

07.03.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ne rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı, tesis bomboş kaldı.Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “7 Mart 2021 Pazar günü Ladik Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde yapılan denetimlerde; tesislere rezervasyonu olmayan hiçbir aracın alınmadığı ve rezervasyonu olan iki aracın haricindeki 3 aracın geri çevrildiği, ziyaretçi yoğunluğunun olmadığı tespit edilmiştir.

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ne rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı, tesis bomboş kaldı.
Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “7 Mart 2021 Pazar günü Ladik Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde yapılan denetimlerde; tesislere rezervasyonu olmayan hiçbir aracın alınmadığı ve rezervasyonu olan iki aracın haricindeki 3 aracın geri çevrildiği, ziyaretçi yoğunluğunun olmadığı tespit edilmiştir. Kısıtlama ve tedbirlere gönüllü olarak da destek verildiğinin somut bir örneği olan bu hassasiyetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu mücadelede başarıyı yakalayabilmemizin ancak sizlerin gayret ve desteklerinizle mümkün olacağını bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

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