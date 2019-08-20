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Akdağ’da Sultan Kayığı sefası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulanan ve bölgenin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Akdağ Tabiat Parkı’nda“Saltanat Kayığı” turları başladı.Bölgenin sayılı doğal güzellikleri arasında kendine yer bulan, ünü Türkiye’de hızla yayılan, sosyal medya aramalarında her geçen gün yükselişte olan Akdağ Tabiat Parkı’nda, vatandaşların farklı bir deneyim sunmak için “Saltanat Kayığı” turları doğa severlerin beğenisine sunuldi.Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Akdağ’da Sultan Kayığı sefası

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulanan ve bölgenin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Akdağ Tabiat Parkı’nda“Saltanat Kayığı” turları başladı.
Bölgenin sayılı doğal güzellikleri arasında kendine yer bulan, ünü Türkiye’de hızla yayılan, sosyal medya aramalarında her geçen gün yükselişte olan Akdağ Tabiat Parkı’nda, vatandaşların farklı bir deneyim sunmak için “Saltanat Kayığı” turları doğa severlerin beğenisine sunuldi.
Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın destekleriyle Sandıklı ilçesine kazandırılan Akdağ Tabiat Parkı’ndaki değişim kendisini her geçen gün biraz daha hissettiriyor.
Her hafta sonu yoğun bir şekilde ziyaret edilen Akdağ Tabiat Parkı’nda halka farklı bir konseptte hizmet verecek olan Saltanat Kayığı, suni göldede vatandaşlara neşeli dakikalar yaşatacak.
Sandıklı Başkan Mustafa Çöl ve ilçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından gerçekleştirilen ilk geziden oldukça memnun kalındı.

Akdağ’da Sultan Kayığı sefası

Akdağ’da Sultan Kayığı sefası

Akdağ’da Sultan Kayığı sefası

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