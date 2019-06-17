Akdağ'dan fışkıran güzellik: Uçarsu Şelalesi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'dan fışkıran Uçarsu Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Gömbe Yaylası'nda 3027 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metre yüksekliğinden sular fışkırmaya başlıyor. Dağın eteklerinden fışkıran sular, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki altında bir mağara olan kayalardan aşağı doğru beyaz bir bulut gibi uçuyor. Suyun uçması nedeniyle oluşan şelale de Uçarsu olarak adlandırılıyor. Suyun sıcaklığı 12 derece. Şelalenin suyu yaklaşık 4.5 kilometrelik bir vadiden kıvrıla kıvrıla akarak doğal güzellik oluşturuyor. Ardından Gömbe Ovası'ndaki Çayboğazı Barajı'na akıyor. Burada toplanan sular yaz boyunca Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Akdağ'ın doruklarında karların erimeye başlamasıyla Uçarsu bugünlerde coşkulu akıyor.

Bölgeye bağlamasıyla gezmeye gelen ve kendisini halk ozanı olarak tanıtan Niyazi Güngör, yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp, söylüyor, Yörük giysileriyle ilgi çekiyor. Uçarsu'ya gezmeye gelen Yavuz Kabak, "Akdağ'dan eriyen karlar, görüyorsunuz baraja gidiyor. Muhteşem bir güzellik. Herkesin buraya gelip, burayı görmesini isterim. İnsan burada huzur buluyor" dedi.