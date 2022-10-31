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Akdağmadeni’nde Spor Park projesi hizmete sunuldu

31.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahası bulunan ‘Spor Park’ projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Akdağmadeni’nde Spor Park projesi hizmete sunuldu

Yeşiltepe Mahallesi’nde daha önce atıl durumda bulunan dere yatağı, Akdağmadeni Belediyesi’nce ıslah edilerek spor tesisi alanına dönüştürülmesi kararı alındı. Hızla yapımına başlanılan proje kısa sürede tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. Proje doğrultusunda kompleks içerisinde 1.250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare de voleybol sahası yer aldı.

Spor Park projesinin ilçe halkının hizmetine sunulduğunu söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın uzun yıllardır şikayetçi olduğu bataklığa dönmüş bir dere yatağını bugün gençlerimizin spor yapacağı, kendilerini geliştirip kaliteli zaman geçireceği bir alana dönüştürdük.

Yapımını tamamladığımız projeyle mahallemizin büyük bir sorununu çözerken ortaya çıkan alanda inşa ettiğimiz spor alanlarıyla bölgesinde örnek olacak bir işe imza attık. Büyük bir dönüşüm örneği olan projemiz içerisinde 1.250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare voleybol sahası bulunmaktadır. İlçemizde bu tür projeleri diğer mahallelerimizde de inşa ederek sosyal alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Sevgili gençlerimize sağlıklı yarınlar ve mutlu bir gelecek için spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor Park ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

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