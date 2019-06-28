Akdamar Adası'nda çok dilli konser

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler" temasıyla çok dilli konser organize edildi.

Akdamar Kilisesi önündeki konserde, Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice başta olmak üzere 20 dilde şarkılar seslendirdi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya taşınan yüzlerce kişi, tarihi kilise önünde farklı dillerde şarkılar dinlemenin keyfini yaşadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, kentte uzun yıllardır AB ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Bilmez, "Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum." dedi.