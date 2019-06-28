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Akdamar Adası'nda çok dilli konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen konserde 20 dilde şarkılar seslendirildi

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler" temasıyla çok dilli konser organize edildi.

Akdamar Kilisesi önündeki konserde, Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice başta olmak üzere 20 dilde şarkılar seslendirdi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya taşınan yüzlerce kişi, tarihi kilise önünde farklı dillerde şarkılar dinlemenin keyfini yaşadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, kentte uzun yıllardır AB ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Bilmez, "Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu etkinlikte kültür birlikteliğine dahil olduğunu dile getiren Berger, "Bizi birleştiren şey kültür ve müziktir. Umuyorum bu akşamki gibi birçok etkinliğimiz daha olacak. AB Bilgi Merkezleri, Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye, birlikteliğin ne anlama geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Van TSO Başkanı Necdet Takva da konsere gelen davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Berger ve davetliler halay çekti.

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AB Büyükelçisi Christian Berger Akdamar adası konser Vali Mehmet Emin Bilmez Van

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