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Akdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez farklı tarihlerde ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası'nı bu yılın ilk 9 ayında 196 bin 140 tatilci ve turist ziyaret etti.

Akdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret etti

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez farklı tarihlerde ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası'nı bu yılın ilk 9 ayında 196 bin 140 tatilci ve turist ziyaret etti. Bu yıl Akdamar Kilisesi’nde 7'inci kez ayin yapılan adayı, geçen yıl ise 109 bin 583 kişi ziyaret etmişti.
Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na gelenlerin büyük çoğunluğu İranlılardan oluşuyor. Tekne ile Akdamar Adası’na gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Turistler, burada bol bol özçekim yapıyor. Özellikle İranlıların yoğun ilgi gösterdiği adayı, önceki yıl 82, geçen yıl 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583, bu yıl ise yine 9 ayda 125 bin 141'i ücretli olmak üzere toplam 196 bin 140 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.
EN BÜYÜK FAKTÖR GÜVEN ORTAMIDIR
Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, en büyük faktörün güven ortamı olduğunu söyledi. Daha önce güvenlik gerekçesi ile yapılamayan Akdamar Kilisesi'ndeki ayinin de büyük katkısı olduğunu belirten Aktuğ, "Akdamar Adası inanç turizmi açısından Türkiye'nin kıymetli destinasyon merkezlerinden biri. Gün geçtikçe Akdamar Adası’na olan ilgi ve ziyaret artıyor. Geçen yıl 109 bin civarında yerli ve yabancı turist ağırlarken, bu sayı bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 200 bine çıktı. Bundaki en büyük faktör güven ortamının Van'a gelmesidir. Ermeni ayinlerinin de ciddi anlamda etkisi olmuştur. Daha önce güvenlik gerekçesiyle yapılamayan ayinlerin 2 yıldır yapılması çok büyük bir katkı sağlamıştır. Gün geçtikçe İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan'dan çok sayıda turist ilimizi ziyaret etmektedir. Bu da kent ekonomisi anlamında çok önemlidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Akdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret ettiAkdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret ettiAkdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret ettiAkdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret etti

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