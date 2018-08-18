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Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl sonra ayin heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde güvenlik gerekçesiyle 3 yıldır iptal edilen ayin bu yıl yapılacak.

Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde güvenlik gerekçesiyle 3 yıldır iptal edilen ayin bu yıl yapılacak. 9 Eylül'de yapılacak olan ayin için hazırlıklar devam ederken, kente ayin için 200 bin turistin gelmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan Akdamar Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanması ardından 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak restore edilen ve yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistler Van'a geldi. Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra ilk defa 9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası'nın Van'ın ve Gevaş'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi. Bu ayini hasretle beklediklerini belirten Hakan, "Hasretle beklediğimiz bir etkinliktir. Akdamar Adası, doğuda turizmin göz bebeği olan bir mekandır. Buradaki turizm potansiyelimizi dünyaya en iyi anlatan etkinliklerden biridir. İnşallah bu yılda ülkemizin büyüklüğüne yakışır bir ev sahipliği göstereceğiz" dedi.

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