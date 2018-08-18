Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl sonra ayin yapılacak

CEMAL AŞAN - Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde (Anıt Müze), 3 yıl aradan sonra yeniden ayin yapacak. Güvenlik güçlerinin ülkede güvenliğin sağlanması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölgede huzuru da beraberinde getirdi. Huzurun arttığı bölgede turizm alanında en hareketli dönemler yaşanırken, güvenlik gerekçesiyle iptal edilen önemli etkinliklerin de yeniden yapılmasının önü açıldı. 2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yılda bir kez ayine izin verdiği, 2015'ten bu yana da güvenlik nedeniyle ara verilen Akdamar Kilisesi'ndeki ayin, 3 yıl aradan sonra yeniden yapılacak. 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ayine katılmak isteyen Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki Ermeniler, seyahat acenteleri ve otellerde rezervasyon yapmaya başladı. - "Kentin tanıtımı açısından çok önemli" Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Kilisesi'nde yapılacak ayinin Van'ın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

2010'da bakanlık izniyle başlayan ayinlerin her yıl sorunsuz şekilde yapıldığını anımsatan Aktuğ, kentin turizmine pozitif katkı sunan bu etkinliğin 3 yıl aradan sonra yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ayinle ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını, gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağına inandığını vurgulayan Aktuğ, şöyle konuştu: "Akdamar Kilisesi kentimizin en önemli tarihi kültürel miraslarından biri. Gelen turistler ayinlerin yapıldığı kiliseyi merak ediyor. Nasıl bir yerde ayin yapıldığını görmek istiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayısı sürekli artıyor. Verilen aranın ardından bu yıl 9 Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da müsaadesiyle Ermeni ayini Akdamar Adası'nda yapılacak. Bu ayin, son zamanlarda turizm alanında sürekli gelişen ilimizin yakaladığı bu hareketliliğe katkı sağlayacak." - "Dünyanın birçok yerinden Ermeniler Van'a gelecek" Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizmci Murat Beyaz ise 2010 yılında ilk kez yapılması kararlaştırılan ayinin ülke genelinde büyük heyecan yarattığını anımsattı.

Van'ın turizmine büyük katkı sunan ayinin sonraki yıllarda durağan hale geldiğini ve en son güvenlik nedeniyle iptal edildiğini vurgulayan Beyaz, şimdi İstanbul, Ermenistan ve dünyanın birçok yerinden Ermenilerin ayin için Van'a geldiğinin altını çizdi. Güvenlik gerekçesiyle yapılmayan ayinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve turizmciler olarak bunu büyük bir kayıp olarak gördüklerini dile getiren Beyaz, şöyle devam etti: "Aradan yıllar geçince elimizdeki değerleri kullanmadığımızı fark ediyoruz. 3 yıl aradan sonra ayinin yapılacak olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Belki turizm anlamında çok büyük patlama olmayacak ama bölgenin normalleştiğini göstermesi adına önemli bir gelişme. Yine de İstanbul'dan, Ermenistan'dan dünyanın birçok yerinden Ermenilerin bu özel günü görmek ve ayine katılmak için geleceğini öngörüyoruz. Bizim için asıl önemli olan algının değişmesi. Özellikle son dönemde ülkede ABD'nin uyguladığı ekonomik baskılara Türkiye'nin ve Van'ın böyle bir cevap vermesi dış dünyaya önemli mesajdır. Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu, ayinlerin de bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisede yapılması önemli bir gelişme olacak."