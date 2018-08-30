Akdamar Kilisesi'nde ayin heyecanı

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN - Safa ATMACA/VAN,(DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi'nde 3 yıldır iptal edilen ayin, bu yıl 9 Eylül'de yapılacak. Ayine yurt içinden ve yurt dışından birçok turistin gelmesi bekleniyor. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Ayinin yapılıyor olması bizim hasretle beklediğimiz bir durumdu. Akdamar Adası gerek Gevaş'ın gerek Van'ın Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı. Bütün dünyanın bildiği tanıdığı, inanç turizmi açısından bizim için çok büyük önem arzeden bir yer" diye konuştu.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van'a geldi.

Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra ilk defa 9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, bu yıl tekrar ayinin yapılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AKDAMAR, VAN'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

En son ayin programının 2014 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Hakan şöyle konuştu:

"O dönemde ilk defa kardeşlik sofrası adı altında Gevaş Belediyesi olarak Gevaş'ta bir yemek vermiştik. Daha sonraki yıllarda ayin programları iptal edildi. Ayinin yapılıyor olması bizim hasretle beklediğimiz bir durumdu. Akdamar Adası gerek Gevaş'ın gerek Van'ın Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı. Bütün dünyanın bildiği tanıdığı, inanç turizmi açısından bizim için çok büyük önem arzeden bir yer. Bu sene tekrar ayinin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor."

TURİZME BÜYÜK KATKI SUNACAK

Akdamar Kilisesi'nde yapılacak ayinin Van turizmini de canlandıracağını belirten Hakan, "Sadece ibadet için gelen Ermeni dostlarımız olmayacak. Dünyanın pek çok yerinden bu ana tanıklık etmek isteyen, Van'ı, Akdamar'ı, Gevaş'ı görmek isteyen binlerce insan buraya gelecek. Bu zaten, Van Gölü hafzası açısından düşündüğümüz zaman makro turizm planının en önemli ayağı olduğunu bize gösteriyor. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bu çalışmalar, ümit ediyorum ki süreklilik arz eder" dedi.

KARDEŞLİK SOFRASI KURULACAK

Ayin öncesi yapılan çalışmaları anlatan Hakan, Gevaş Belediyesi, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlık ile birlikte çalışma içinde olduklarını söyledi. Hakan, "2014 yılında olduğu gibi 'Kardeşlik Sofrası' adı altında Gevaş şehir merkezinde Gevaş'ın yöresel yemeklerinin ikram edildiği güzel bir sofrada bir araya gelmiş olacağız. Bu vesileyle tüm dostları Kardeşlik Sofrasına davet etmiş bulunuyorum" diye konuştu.

VAN GÜVENLİ YER

Şu anda Türkiye'nin en güvenli yerinin Van olduğuna dikkat çeken Hakan, "Malum 2015-2016 yıllarında bombalama eylemleri gibi güvenlik problemleri yaşadık. Fakat halihazırda Türkiye'nin en güvenli yeri Gevaştır, Van'dır, Akdamardır. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok, onu söyleyebilirim. Tereddüdümüz olsaydı, misafirlerimizde bu etkinliğe gelmemiş olacaktı. O konuda herhangi bir tereddüdümüz, sıkıntımız kalmadı" dedi.

9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ayine Türkiye ve dünyanın birçok yerinden yerli ve yabancı turistlerin katılması bekleniyor.