Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı

Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi'nin bin 100 yıllık tarihi geride bıraktığını anımsatan Maşalıyan, "Bu kilisenin 2005 yılında başlanan restorasyon çalışmalarıyla bir anıt kilisesine dönüşmesi, bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olunup geliştiğini görüyoruz. Devletimizin adaya ciddi yatırımları sayesinde, ada ve kilise zaten çoktan inanç turizmi açısından ülkemizin en gözde ziyaret beldelerinden birine dönüşmüş bulunuyor." şeklinde konuştu.

"Özellikle Akdamar Kutsal Haç Kilisesi gibi kadim tapınaklar içine girdiğimizde bize esenliğin değerini anlatırlar. Bir akşamüstü dinginliği eser durur hep kubbelerinin altında. Kendimizle ya da başkalarıyla kavga etmeden, huzur içinde geçirilen anların değerini hatırlatırlar bize. Bu dünyadan ötekine gerçekleştireceğimiz zorunlu yolculuğumuzu hissettirirler. Ölümlülüğümüzü fısıldarlar bize incitmeden. Kainatın büyük bilinmezi karşısında cehaletimizi vururlar yüzümüze. Alçak gönüllü olmaya davet ederler bizi, sonsuzluğa doğru bir köprü olurlar."

Kilisenin kişiliği ve kimliği olan bir tapınak olduğunu ve seyredenlere her mevsim ve iklimde hatta günün her saatinde değişebilen yansımalar sunduğunu anlatan Maşalıyan, "Bunu yakalayabilmek için bir ışık ve gölge avcısı fotoğraf ustası olmak gerekir. İşte böyle bir usta olduğunu her vesileyle kanıtlamış İzzet Keribar üstadın objektifinden Akdamar Adası'nı ve Kutsal Haç Kilisesi'ni daha bir sevdik, ayrıntılarına ve nüanslarına bir kez daha hayran kaldık." dedi.