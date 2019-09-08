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Akdamar Surp Haç Kilisesi'nde ayin yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi, yedinci ayine ev sahipliği yaptı - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerine hem de kültürel değerlerine saygı göstermeye devam edeceğiz" - Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan: - "Kutsal haç kilisesi, bugün dünya halkları ve özellikle Ermeni ve Türk halkları arasında bir köprü vazifesi görmeye başladı"

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde yedinci ayin yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilise, bu yıl yedinci ayine ev sahipliği yaptı.

Ayine katılmak üzere yurt içi ve dışından kente gelen çok sayıda kişi Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'nden teknelerle adaya ulaştı.

Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan vatandaşlarla sohbet ederek, mum yaktı, dua etti.

Maşalyan'ın yönettiği ayin sonrası açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Surp Haç Kilisesi'nin Ermeni halkı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bilmez, şunları kaydetti:

"Ermeniler burayı ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan kilise 2005 yılında restore edilerek 2007 yılında da anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. 2010 yılında 95 yıl aradan sonra kutsal haç kilisesi ilk ayine ev sahipliği yaptı. Büyük ilgi gören ayine katılım her yıl artarak devam etti. Biz yıllardır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarih ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerine hem de kültürel değerlerine saygı göstermeye devam edeceğiz."

Maşalyan da ayin esnasında ettikleri duaları ve iyilik temennilerini Van Gölü'nün mavi sularına ve serin rüzgarına bıraktıklarını söyledi.

Akdamar Adası'nda yürütülen çalışmaları da yakından takip ettiklerini ifade eden Maşalyan, şöyle dedi:

"Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen itinalı çalışmalara şahit oluyor, imar ve çevre düzenlemesindeki çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Büyük bütçe ayrılarak adaya çektirilen su hattı, verilen önemin en büyük göstergelerinden biridir. Van Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm gözü haline gelmiş, Akdamar Adası ise göz bebeği olmuştur. Ülkemizdeki bu insanlık mirasının korunması ve tanıtılması, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Törene katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise ayinin, dostluklara, tanışıklıklara ve güzelliklere vesile olduğunu dile getirerek, "Bundan sonra dostluğumuzu, barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi geliştirmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

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Akdamar adası Ayin Van

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