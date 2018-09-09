Akdamar'da 3 yıl aradan sonra ilk ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğince 3 yıl aradan sonra yapılan ayin sona erdi. Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın yönettiği ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Kilisedeki yer darlığı nedeniyle vatandaşların gruplar halinde içeri alındığı ayine, yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililere teşekkür etti. Ateşyan ve beraberindeki din adamları, daha sonra ilahiler eşliğinde kilisenin önünde bekleyen vatandaşlara "kutsal ekmek" ikram etti. Ayin için Ermenistan'dan gelen müzik grubu da Ermenice ilahiler seslendirdi. - "Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tahsis edildiği için ayinlere başladık" Tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün ortak değeri beraber yaşadıklarını söyledi.

"Dün olduğu gibi bugün de birlikte, Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak." diyen Ersoy, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verilmişti. Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tahsis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi'nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum; kasım ayına kadar kıyıdan 3,8 kilometre boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz." - "Barış, kardeşlik bakidir artık bu şehirde" Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan da konuşmasında Van'ın huzur içinde olduğunu anlattı. Ateşyan, elindeki güvercini göstererek, "Güvencinler elimizdeyken Nuh Peygamber'in olayı aklıma geldi. Nuh Peygamber gemideyken geminin kapılarını açamadı. Çünkü dalgalarla mücadele ediyordu. Gemi Ağrı Dağı'nın tepesine indiğinde bile kapıyı açamadı. Ufak bir pencereden güvercin gönderdi haber alabilmek için. Güvercin ağzında zeytin dalıyla döndü." dedi.

Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvercin her yerin sakin olduğunu, huzur içinde olduğunun müjdesini verdi. Ondan sonra Nuh Peygamber geminin kapılarını açtı. Dalgalı bir dönem burada da geçti. Ülkemizde de yaşandı. O dalgalı üç yıl içinde biz de Akdamar'ın kapılarını açamadık. Dualarımızı Tanrı'ya yükseltemedik. Ancak güvercin bize haber getirdi. Van şehri huzur içinde. Barış, kardeşlik bakidir artık bu şehirde. Biz de Sayın Bakanımızın izniyle, Valimizin desteğiyle bu yıl geldik ve Van şehrimizde kardeşlerimizle buluşup, hep birlikte din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bu kutsal mekanda dualarımızı Tanrı'ya ilettik." Ateşyan, güvercinlerin her zaman bu ülkenin tepesinde barışı sağlamasını, ülkeyi, siyasi erkanı kötülüklerden korumasını diledi. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Ateşyan ve protokol üyeleri ellerindeki güvercinleri uçurdu. Vatandaşlar da üzerinde "Barışı, huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberlik içinde yaşamak umuduyla" yazılı balonları havaya bıraktı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ve diğer protokol üyeleri katıldı.