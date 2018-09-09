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Akdamar'da 3 yıl aradan sonra yapılan ayin

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz" - Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan: - "Mezhep ayırımı yapmadan bizler bu toprakların çocukları olarak hep birlikte bu ülkenin huzuru için, bu devletin varlığı için ve bayrağın sallanması için el ele verip güzel günleri görmek için mutlaka mücadele edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz." dedi.

Bakan Ersoy ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan, Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra yapılan ayinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenilerle ortak tarihi paylaşmaya devam edeceklerini belirterek "Biz bin yıldır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve bundan sonra da Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerini hem kültürel değerlerini saygıyla karşılamaya devam edeceğiz. Bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

Akdamar Adası ve Van'ın turizm açısından çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Ersoy, adanın en büyük eksiklerinden biri olan su sorununun giderilmesi için çalışma başlatıldığını anımsattı.

Görevlendirme yapılan belediyelerce Van'da çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bundan sonra görevin bize düştüğünü düşünüyorum çünkü Van'ın iki önemli gelir kaynağı var. Biri hayvancılık, önemli bir kısmı da geçmişten gelen turizm gelirleridir. Başlatılan bu gelişmeyi turizm yatırımlarıyla taçlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye genelinde 6 mega projeyi yapacağımız bölgeler belirliyoruz. Bu bölgelerin biri Van olacak. Özellikle Van Gölü çevresinde birkaç mega proje yapacağız. Van ağırlıklı olarak İran ve Türkiye'den turist çekiyor. Güvenlik endişeleri başlamadan önce dünyanın birçok yerinden turist çekiyordu. Tekrar bir canlılık ve pazar çeşitliliği getirmemiz gerekiyor."

Van'ın kültürel ve arkeolojik zenginlikler bakımından da iyi bir konumda olduğunu dile getiren Ersoy, "Göreceksiniz çok kısa bir sürede eskisinden çok daha iyi bir turizm potansiyeli olacak. Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz." dedi.

- "Bugün bu huzuru buluyoruz"

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan da terör olaylarından dolayı ara verilen ayini huzurlu bir ortamda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Huzur, barış ve beraberliğe herkesin ihtiyaç duyduğunu aktaran Ateşyan, şunları kaydetti:

"Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlar tanrının evlatları olacaklardır. Devletimizin siyasi önderleri de ülkemizde barışı huzuru sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bugün bu huzuru buluyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim İncil'in dediği gibi 'Tanrının çocuklarıdır, tanrının koruduğu kişilerdir.' Mezhep ayırımı yapmadan bizler bu toprakların çocukları olarak hep birlikte bu ülkenin huzuru için, bu devletin varlığı için ve bayrağın sallanması için el ele verip güzel günleri görmek için mutlaka mücadele edeceğiz. Ermeni cemaati olarak Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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Akdamar Aram Ateşyan Ayin Bakan Ersoy Van

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