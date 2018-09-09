Akdamar'da 3 yıl aradan sonra yapılan ayin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz." dedi.

Bakan Ersoy ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan, Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra yapılan ayinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenilerle ortak tarihi paylaşmaya devam edeceklerini belirterek "Biz bin yıldır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve bundan sonra da Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerini hem kültürel değerlerini saygıyla karşılamaya devam edeceğiz. Bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

Akdamar Adası ve Van'ın turizm açısından çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Ersoy, adanın en büyük eksiklerinden biri olan su sorununun giderilmesi için çalışma başlatıldığını anımsattı.

Görevlendirme yapılan belediyelerce Van'da çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: