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Akdamar'da 7'nci ayin (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

AYİNİ EPİSKOPOS MAŞALYAN YÖNETTİ Akdamar Kilisesi’ndeki ayıni, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Prof.

Akdamar'da 7'nci ayin (2)

AYİNİ EPİSKOPOS MAŞALYAN YÖNETTİ
Akdamar Kilisesi’ndeki ayıni, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzafer Aktuğ ile Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.
Kilise’deki ayini ise Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan yönetti. Yurt içinden ve dışından onlarca kişinin katıldığı ayin, saat 11.00’de başladı ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ayin sonrası da katılımcılar kilise önünde toplandı.
BARIŞ VE HUZUR GETİRSİN
Kilise önünde konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kutsal Haç Kilisesi’nin Ermeni halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:
"Biz, yıllardır ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerine, hem de kültürel değerlerine saygı göstermeye devam edeceğiz. Akdamar, Van’ın turizmi açısından önemli bir kültürel değeridir. Akdamar adasına geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla tatlı su getirttik. Bu da bizim Akdamar’a verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Son yıllarda yapılan terörle mücadele konusunda sağlanan huzur ortamıyla da Van, turizm açısından cazibe merkezi haline geldi. Akdamar Adası ve Kutsal Haç Kilisesi, ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarının başında gelmektedir. Huzur ortamı ile birlikte kilisede yeniden yapılan ayinlere her geçen yıl katılanların sayısı da artmaktadır. Bu vesile ile bugün burada yapılacak duların, ibadetlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."
AKDAMAR’A VERİLEN ÖNEM BİZİ SEVİNDİRİYOR
Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan ise Akdamar Adası’nda yapılan imar ve çevre düzenlemelerinden, ayrıca büyük bütçe ayrılarak adaya çektirilen su hattından büyük memnunluk duyduklarını, bunun da verilen önemin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Van Gölü’nün Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm gözdesi haline geldiğini anlatan Maşalyan, şunları söyledi:
"Akdamar Adası ise göz bebeği olmuş. Ülkemizdeki bu insanlık mirasının korunması ve tanıtılması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Ermeni halkının emeğiyle oluşmuş kutsal haç kilisesi, bugün dünya halkları ve özellikle Ermeni ve Türk halkları arasında bir köprü vazifesi görmeye başlamıştır. Şimdi bu köprüden geçip dostlukla kucaklaşacak halkları Akdamar Adası’na davet edip ziyaretlerini teşvik etmek bize düşüyor. Bu tarihi mekana ibadetimizi yapmaya geldik. Çünkü ibadet, insan doğasının en belirgin özelliğidir. İnsanın dışında ibadet edebilen başka bir canlı yoktur. İncil-i Şerif'e yazıldığı gibi insan sadece ekmekle yaşamaz, Yaradan’ın insan oğlunun yaptırdığı mabetlere, tapınaklara ihtiyacı yoktur. Bütün dinlerin ortak inancıdır bu. Çünkü tanrı her yerdedir, her şeyi görür ve bilir. Adem ile Havva’yı cennet bahçesine koyduğunda Allah oraya bir mabet kurmadı insanlar kendisine tapsın diye. Çünkü bu dünya bütün zenginliği ve görkemiyle Yaradan’ın elle yapılmamış mabedidir."
Bazen üzüntüyle bu kutsal mekanlar üzerinde çekişmenin, sahiplenme ve gündelik politikaların, ideolojilerin yansıması olan hizipleşmelere tanık olduklarını da belirten Maşalyan, “Şimdi soralım bu tapınağa ve adaya, sen kime aitsin diye, hangi millete, hangi kavime, o bize bin yıllık bilgeliğiyle ve yorgun tebessümüyle diyecek. ‘Herkese ve hiç kimseye yolcu olduğunu bilen herkes bana sahip olur, sahip olduğunu zannedenlerse yok olur gider tarih içerisinde çünkü bu kilisenin taşlarına bir vahiy kazılmıştır kulakları olan işitsin’. Yeryüzündekilerin hepsi yaşantımız daha zengin olsun diyedir. Oysa insanlık ailesindeki bu zenginlik, bu çok çeşitlilik bir tuzak oldu bize. Kardeşler düşman, insan insanın kurdu oldu. Lütfen bu toprakların üstünde yalvarıyoruz. Çünkü bu topraklar acıya doydu, gözyaşı deniz oldu, artık bu toprakların cömert insanları barışı hak ediyor. Kardeş kavgası son bulsun. Sağduyu galip gelsin, insanlık kazansın. Biz bu duamızı ve tüm iyilik temennilerimizi Van Gölü’nün mavi sularına ve serin rüzgarlarına bırakıyoruz" dedi.
Ayini izleyenler arasında bulunan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertiğrul Günay da konuşmaları anlamadığını, ancak melodilerin hiç yabancı olmadığını söyledi. Aynı topraklarda yaşadıklarını belirten Günay, “Bu topraklarda yaşamaya mecbur olan halklarız. Asılnda bu evrenin geçici misafirleriyiz. Kadim bir tarihi paylaşıyoruz. Kadim tarih içinde muhabettimiz de çok derin. Huzurumuzu, barışımızı ve kardeşliğimizi geliştirmek çalışmalıyız" diye konuştu.

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